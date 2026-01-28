"금메달리스트도 예외 없다"…훈련비 벌러 '성인 플랫폼' 나선 올림픽 선수들

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부크비츠 등 독일 동계 스포츠 국가대표 선수

훈련비 마련 위해 성인 플랫폼·SNS 활용

2026 밀라노·코르티나 동계올림픽을 앞두고 독일의 일부 비인기 종목 국가대표 선수들이 훈련비를 마련하기 위해 성인 콘텐츠 플랫폼에까지 나서고 있다.

리자 부크비츠 인스타그램 캡처

독일 dpa 통신은 26일(현지시간) 기존 후원과 지원금만으로는 올림픽 준비 비용을 감당하기 어려운 선수들이 온라인 성인 전용 콘텐츠 활동 등을 통해 수익을 창출하고 있다고 보도했다.

평창 동계올림픽 여자 봅슬레이 금메달리스트이자 2024년 세계선수권대회 우승자인 리자 부크비츠(31)는 최근 성인 전용 구독형 플랫폼 '온리팬스(OnlyFans)' 계정을 개설했다. 온리팬스는 사진과 영상을 올려 유료 구독자를 모집해 수익을 창출하는 플랫폼으로, 노출 수위가 높은 동영상이 가득해 사실상 '청소년 이용 금지' 사이트로 여겨진다.

부크비츠는 월 24.99달러(약 3만6000원)의 구독료를 받으며 구독자들에게 스포츠 브라나 비키니, 몸에 밀착된 봅슬레이 슈트 차림으로 훈련하는 영상을 공개한다. 다만 그는 "절대 나체로는 등장하지 않을 것"이라고 선을 그었다.

부크비츠가 이끄는 팀은 국제봅슬레이스켈레톤연맹(IBSF) 여자 2인승 세계랭킹 4위에 올라 있지만 재정 상황은 넉넉지 않다. 그는 "한 시즌 팀 운영에만 약 5만유로(약 8600만원)가 필요하다"며 "금메달리스트라는 사실만으로는 아무도 후원해주지 않는 것이 비인기 종목의 슬픈 현실"이라고 털어놨다.

독일 남자 봅슬레이 대표팀에서 브레이크맨으로 뛰는 게오르그 플라이슈하우어도 온리팬스를 통해 훈련 과정과 근육 관리 콘텐츠를 공유하고 있다. 그는 "나는 포르노 스타가 아니다"라며 "온리팬스를 통해 엘리트 선수의 생활을 보여줄 뿐이다. 물론 몸과 근육도 보여주게 된다"고 설명했다.

게오르그 플라이슈하우어(왼쪽). 로이터 연합뉴스

훈련비 마련을 위해 다양한 시도를 하는 선수들은 봅슬레이 종목에만 국한되지 않는다. 독일 스피드스케이팅 선수 6명은 팀 운영 자금을 마련하기 위해 지난해에 이어 올해도 누드 달력을 제작해 판매했다.

피겨 스케이팅 페어 선수 아니카 호케와 로베르트 쿤켈은 팔로워 14만 명이 넘는 틱톡 계정을 운영하며 콘텐츠 수익으로 훈련비를 충당하고 있다. 알파인 스키 선수 프란조 폰알멘은 과거 크라우드 펀딩을 통해 선수 생활을 이어오며 이번 대회 금메달 후보로 성장했다.





dpa 통신은 "바이애슬론처럼 안정적인 후원 구조를 갖춘 종목은 극히 일부"라며 "여러 동계 종목 선수들이 독일 스포츠지원재단의 지원금만으로는 올림픽 준비를 이어가기 어려운 상황"이라고 전했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

