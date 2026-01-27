전남도, 농어업·농어촌특별위원회와 미래 농정 방향 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

타운홀미팅…AX혁신 기반 등 6대 추진 방침 설명

농업인들, AI 첨단 축산업 융복합 밸리 조성 등 건의

전라남도는 27일 무안 스카이웨딩컨벤션에서 대통령직속 농어업·농어촌특별위원회와 함께 '농어업정책 대전환을 위한 전라남도 타운홀 미팅'을 열고 이재명 정부 국정과제와 전라남도의 미래 농정방향을 공유했다.

행사에는 김호 농어업·농어촌특별위원장, 윤진호 전남도 행정부지사 직무대리, 김문수 전남도의회 농수산위원장, 한국후계농업경영인 전남도연합회, 한국여성농업인 전남도연합회, 전남친환경농업협회, 한국쌀전업농전라남도연합회, 전국한우협회광주전남도지회, 한국산림경영인협회광주전남지회 등 전남 농업단체와 전문가 200여 명이 참석했다.

전남도는 '고소득 미래 생명농업 육성'을 주제로 ▲전남 농업 인공지능 전환(AX) 혁신 기반 구축 등 미래 첨단 농업 육성 ▲농업생산과 정주기반 조성 ▲유통과 고부가 소득 기반 확대 ▲케이(K)-저탄소·친환경 농업 선도 ▲환경 친화 스마트 축산 육성 ▲동물질병 선제적 방역 대응 강화, 6대 추진 방침과 2026년 주요 농정 방향을 설명했다.

이어 김호 위원장과 유덕규 전남도 농축산식품국장 주재로 농업인의 의견을 청취하고 농업정책 개선 방안을 모색하는 시간을 가졌다.

타운홀 미팅에 참석한 농업인은 농식품 기후변화대응센터의 원활한 운영을 위해 농식품부 소속 기관 신설, 케이-티(K-tea) 보성말차 가공시설 현대화, AI 첨단 축산업 융복합 밸리 조성 등을 건의했다.

김호 위원장은 "농어업·농어촌의 지속가능한 미래를 위해서는 현장 목소리가 가장 중요하다"며 "이번 전남도 타운홀 미팅이 중앙과 지방, 농업인이 함께 해법을 모색하는 실질적 정책 전환의 출발점이 되기를 기대한다"고 말했다.

윤진호 행정부지사 직무대리는 "이번 타운홀 미팅은 정부와 전남도가 무엇을 했는가를 말하는 자리가 아니라 현장에서 농업인과 함께 무엇을 더 바꿀 것인가를 논의하는 자리"라며 "농업인의 제안을 면밀히 검토해 농업·농촌을 살리고 각종 위기에서 농업정책의 대전환을 이루도록 촘촘히 추진하겠다"고 강조했다.





대통령직속 농어업·농어촌특별위원회는 농어업의 지속 가능한 발전과 농어촌 삶의 질 향상을 위해 정책 조정과 자문 역할을 하는 기구다. 김호 위원장과 기재부·농림부장관, 국무조정실장, 식약처장과 민간위원 24명으로 구성됐다.





