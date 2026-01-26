'민주당 내 반발'+ '흡수합당 거부 혁신당'…먹구름 드리운 정청래發 합당론

이언주 "중도층 이탈 우려" 경고

혁신당 "흡수합당 아닌 가치연합"

이해찬 별세로 합당 논의 미뤄져

정청래 더불어민주당 대표가 전격적으로 발표한 조국혁신당과의 합당 제안과 관련해 당내 반발이 이어지고 있다. 혁신당에서도 민주당에 의한 흡수합당론에 반발이 터져 나와 합당 논의에 먹구름이 드리웠다. 이해찬 전 총리의 별세로 정치 일정 등이 뒤로 미뤄진 것 역시 변수가 될 듯하다.

이언주 민주당 최고위원은 26일 CBS 라디오 인터뷰에서 "민주당이 정 대표 개인의 사당이 아니지 않냐"며 "합당을 혼자 일방적으로 결정해 발표했다"고 지적했다. 이 최고위원은 "우리보다 더욱더 왼쪽에 있는 당과 합당을 일방적으로 결정하고 지금 시점에 발표하는 것은 국민들의 국정 신뢰에 영향을 줄 수 있고 이후 파장을 고려하지 않은 있을 수 없는 행동"이라고 지적했다.

청와대와 사전 상의가 없었다는 점도 문제로 지적됐다. 이 최고위원은 "정 대표 측근들이 비공개적인 자리에서 '카더라 통신'으로 '청와대, 대통령과 아무 얘기 없이 했겠냐'고 흘린다"며 "합당 제안에 대해 대통령이 사전에 안 것처럼 얘기하는 것은 결코 있어서는 안 된다"고 강조했다. 그는 "저뿐 아니라 대통령과 가까운 사람들과 직접 다 확인했는데 (협의가) 없었다"라고도 했다.

이 최고위원은 합당 시 오히려 지방선거에 악영향 가능성도 경고했다. 그는 "민주당이 중도 외연 확장을 위해 애쓰고 있지 않냐"며 "(혁신당과는) 부동산 토지 공개념 문제나 자본시장에 대한 시각, 에너지 등에 대해 시각이 다르다"고 지적했다. 아울러 "서울시장이나 부산·울산·경남처럼 중도 보수층이 캐스팅 보트 역할을 하는 선거에서 매우 심각한 영향을 미칠 수 있다"고 주장했다.

이건태 민주당 의원도 YTN 라디오 인터뷰에서 "지방선거 전에 합당이 이루어졌을 때 '과연 중도층 싸움에서 유리한 거냐' 이 부분에 대해서는 의문을 제기하는 분들이 많고 저도 동일한 생각을 가지고 있다"고 밝혔다. 이 의원은 "합당 제안이 지방선거 승리를 위한 것은 명목이고 8월 (민주당) 전당대회를 위한 것 아니냐는 의견들이 있다"며 "(합당 효과는) 지방선거에서는 불투명한데 8월 전당대회에서 더 효과가 있는 것 같다"고 말했다.

합당에 대한 반발 분위기 속에서 민주당이 '흡수합당' 방식을 거론되는 것에 대해 혁신당에서는 반발 기류가 나오고 있다. 서왕진 혁신당 원내대표는 최고위원회의에서 "어제 민주당 조승래 사무총장은 기자간담회에서 '민주당이라는 큰 생명체 내에서 혁신당 DNA도 잘 섞이게 될 것이라고 말했다', 이 언급은 당명 고수 의견과 함께 흡수 합당론으로 해석되고 있다"며 "본격적인 통합 논의가 시작되기도 전에 이런 오해가 형성되는 것에 유감을 표한다"고 말했다. 서 원내대표는 "민주당이 가진 70년의 역사와 그 안에 깃든 다양한 가치를 존중하지만 통합은 뻔한 몸집 불리기가 아니라 새로운 희망을 제시하는 가치연합이어야 한다"고 강조했다.

혁신당 관계자는 흡수합당론과 관련해 "합당 제안은 민주당에서 먼저 제안했는데, 합당 제안한 쪽에서 비전과 예우, 가치에 대한 제안이 있어야 한다"며 "비공식적으로 정제되지 않은 발언들이 나와 고민이 있다"고 밝혔다.





이외에도 이해찬 전 총리의 장례식 일정 등으로 인해 합당 논의 등도 수면 밑으로 내려갈 공산이 커졌다. 박수현 민주당 수석대변인은 최고위원회의 후 브리핑을 통해 "정 대표는 이번 주를 애도 추모기간으로 지정했다"며 "기간 중에 언행에 각별히 유의할 것과 정책적 논평이나 발언 등을 자제할 것을 요청했다"고 했다. 이외에도 "이 기간 중 최소한의 당무 처리를 지시했다"며 "합당 관련 당내 의견 수렴 절차 이런 것들을 포함해 대부분의 절차들이 연기되고, 반드시 결재가 필요하거나 실무적인 당무만 유지된다"고 했다.





