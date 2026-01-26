美·日 환율 개입 가능성에 엔화 강세…닛케이 지수도 급락

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국과 일본 당국이 엔화 가치 하락을 막기 위해 공동으로 외환 시장에 개입할 가능성이 제기되면서 엔화 강세가 이어지고 있다. 이에 수출 의존 기업 실적이 악화할 것이라는 우려가 퍼지며 닛케이 지수도 약세를 기록 중이다.

26일 오전 10시 52분 기준으로 도쿄 외환 시장에서 달러 당 엔 환율은 154엔대 중반에서 움직이고 있다. 엔·달러 환율이 154엔대를 기록한 것은 지난달 17일 이후 처음이다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 "일본과 미국 당국이 과도한 엔화 약세를 억제하기 위해 협력에 나섰다는 관측이 나오면서 엔화 매수 움직임이 확산하고 있다"고 분석했다.

닛케이는 그러면서 지난 주말 미국 금융 당국이 환율 개입의 전 단계인 '레이트 체크(rate check)'를 실시했다고도 밝혔다. 이미 미국 재무부의 지시로 연방준비제도이사회(FRB)가 환율 점검에 나섰다는 것이다.

여기에 다카이치 사나에 일본 총리가 전날 후지 TV 토론회에 출연해 "외환 시장과 관련해 투기적이고 비정상적인 움직임에 필요한 모든 조처를 할 것"이라고 언급한 것도 엔화 약세를 견제하는 요인으로 시장이 받아들이면서 엔화 매수세에 영향을 미친 것으로 보인다고 닛케이는 언급했다.

한편 일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225지수는 엔화 강세로 수출 기업 실적이 악화할 것이라는 우려가 확산하면서 이날 개장과 동시에 급락했다. 닛케이지수는 오전 한때 1.9%가량 하락하며 5만3000선이 붕괴됐다.





현재는 한풀 꺾인 상황이다. 엔·달러 환율은 이날 오후 1시 44분 기준 153엔대 후반에서 움직이고 있으며, 닛케이지수는 5만2782를 기록 중이다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr

