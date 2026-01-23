씨젠, 2026년 글로벌 세일즈·마케팅 콘퍼런스 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

비전 공유 및 글로벌 사업 전략 논의

글로벌 분자진단기업 씨젠은 지난 20~22일 서울 송파구 씨젠 본사에서 글로벌 세일즈·마케팅 콘퍼런스(GSMC)를 개최했다고 23일 밝혔다.

천종윤 씨젠 회장이 지난 20~22일 서울 송파구 씨젠 본사에서 열린 ‘2026 글로벌 세일즈·마케팅 컨퍼런스(GSMC)’에서 차세대 진단 전략과 중장기 비전에 대해 소개하고 있다. 씨젠

씨젠은 매년 시작과 함께 글로벌 법인 및 대리점을 대상으로 GSMC를 개최하고 있다. 글로벌 세일즈 조직 간 협업을 강화하고, 본사와 해외 조직 간 주요 사업 전략 공유에 나서기 위해서다. 이번 GSMC에는 전 세계 45개국 법인 및 대리점 관계자 약 100명이 참석해 국가별 성공 사례를 공유하고, 2026년 글로벌 사업 확산을 위한 실행 전략과 주요 마일스톤을 점검했다.

'씨젠 나이트' 프로그램을 통해선 우수 법인 및 대리점에 대한 시상을 진행했다. 글로벌 파트너 간 교류를 강화하는 네트워킹 시간에선 행사참가자들이 '원팀(One Team)'으로서 마케팅과 세일즈 측면에서의 결집도를 높일 수 있도록 협업 기반을 다졌다.

행사 마지막 날엔 씨젠의 차세대 전략 프로젝트인 진단 데이터 분석 플랫폼 'STAgora™(스타고라)'와 PCR 자동화 시스템 'CURECA™(큐레카)'의 사업성에 집중한 워크숍을 개최했다. 참석자들은 두 프로젝트의 개발자들과 직접 소통을 통해 국가별 적용 시나리오와 도입 시점 등 구체적인 논의를 진행했다.

신대호 씨젠 글로벌비즈니스총괄 부사장은 이번 행사에 대해 "차세대 전략 프로젝트인 스타고라와 큐레카를 비롯해 2026년 주력 사업 전략과 비전을 글로벌 세일즈 조직과 공유하고, 국가별 실행 계획을 점검하는 계기가 됐다"며 "본사와 법인·대리점이 한팀으로 지역별 시장 특성을 반영한 세일즈·마케팅을 함께 추진하고, 성과로 이어지도록 최선을 다해 지원하겠다"고 했다.





한편 씨젠은 독일, 이탈리아, 프랑스, 중동(UAE), 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질 등 8개 법인과 61개국에서 79개의 대리점을 운영하고 있다. 해외 매출 비중은 2024년 기준 91%에 달한다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

