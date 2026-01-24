美·러 동시압박에…자동차 회사도 드론 만드는 프랑스

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안보불안에 민간기업도 군수품 생산

러 확전 우려에 대서양동맹 균열 한몫

프랑스의 대표적인 자동차회사인 르노가 프랑스 정부의 요청에 따라 공격용 무인기(드론) 생산에 나서겠다고 밝혀 주목받고 있다. 러시아의 우크라이나 침공에 이어 미국의 그린란드 병합시도 논란까지 일면서 유럽의 군사적 긴장감이 그만큼 고조됐기 때문으로 풀이된다. 향후 민간업체들의 군수품 생산이 더 확대될 것으로 예상되고 있다.

프랑스 르노자동차, 장거리 드론 생산 착수…군비증강에 동원

19일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 르노는 이날 성명을 통해 "프랑스 국방부의 요청을 받아 프랑스 드론 산업 개발에 전문성을 제공해달라는 제안을 받았다"며 "프랑스 항공·방산업체 투르기스 가야르(Turgis Gaillard)와 협력하며, 사업 전반은 프랑스 국방부가 총괄한다"고 밝혔다.

르노는 프랑스의 대표적인 완성차 업체로 이번 드론 생산으로 방산분야에 본격 진출하게 됐다. 르노는 과거 1차 세계대전 당시 프랑스군의 수송차량과 탱크,항공기 엔진 및 포탄 등 군수용품을 납품한 적이 있지만 이후에는 차량 제조에 집중해왔다.

프랑스의 자동차 전문매체인 뤼진누벨은 "르노가 클레옹과 르망 등 차량 공장들을 드론 프로젝트에 배정할 계획"이라며 "국방부와 계약규모는 10년간 최대 10억유로(약 1조7240억원)에 달할 것"이라고 전했다. 다만 르노 측은 보안상의 이유로 구체적인 계약 규모와 드론 생산 내용 등은 밝히지 않고 있다.

이번 발표는 프랑스의 군비확충 사업과 연결된 것으로 분석되고 있다. 앞서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 지난 15일 기자회견을 통해 글로벌 안보 위협이 커지고 있다며 추가 국방비 지출 필요성을 강조했다. 마크롱 대통령은 "2030년까지 프랑스 군사 역량의 '규모 전환'을 위해 360억유로(약 62조원)의 추가 재원이 필요하다"고 밝혔다. 다만 프랑스의 현재 재정 악화가 지속되고 있고, 예산도 불투명해 재원 마련에 어려움이 클 것으로 예상되고 있다.

美·러 동시 압박…민간업체도 군비생산 서두르는 유럽

프랑스 뿐만 아니라 독일에서도 완성차업체인 폭스바겐이 지난해 3월부터 본격적인 방산진출에 나선다고 밝힌 바 있다. 올리버 블루메 폭스바겐 최고경영자(CEO)는 현지 언론과의 인터뷰에서 "군용차 생산을 비롯해 기본적으로 방산 진출에 대한 논의가 열려 있다"며 "실적 악화로 폐쇄하기로 한 공장 2~3곳도 방산 용도로 검토할 수 있다"고 밝힌 바 있다.

독일의 조선업체인 마이어베르프트도 최근 크루즈 대신 군함 건조에 나섰다. 독일 연방의회가 지난해 사실상 국방비를 무제한(부채한도 규정 면제) 쓸 수 있도록 법을 고치고, 5000억 유로(약 862조원) 규모의 방산 인프라 투자에 나서면서 민간기업들도 군비생산에 속속 나서고 있다. 독일 방산업체인 라인메탈도 최근 자동차 부품공장 2곳을 아예 군수품 공장으로 전환하기도 했다.

이는 러시아의 우크라이나 침공에 이어 미국의 그린란드 도발까지 이어지면서 유럽의 군비 증강 움직임이 그만큼 빨라졌기 때문으로 분석된다. 파이낸셜타임스(FT)는 한 유럽연합(EU) 관계자의 말을 인용해 "도널드 트럼프 미국 대통령은 국제법에서 받아들일 수 없는 방식으로 협박한다"며 "그는 레드라인을 넘고 있으며 외교적 사안을 합리적으로 다룰 수 있는 한계에 도달하고 있다"고 지적했다.





대서양 동맹의 균열도 우려되는 수준까지 심화되고 있다. 국제 싱크탱크인 유럽외교협의회(ECFR)의 작년 11월 조사에서 유럽인의 16%만이 미국을 '가치관을 공유하는 동맹국'이라고 답했다. 이는 2024년(21%) 대비 5%포인트 하락한 수치다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr

