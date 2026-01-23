대전시, 청년인턴 사업 참여할 '구인 기업'·'구직 청년' 80명 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기업에는 월 인건비, 인턴은 3개월 현장 경험 기회 제공



사진=대전시 제공

대전시가 2026년 청년인턴 지원사업에 참여할 구인 기업과 구직 청년 80명을 오는 27일부터 공개 모집한다.

청년인턴 지원사업은 지역 내 일반 미취업 청년에게 산업현장 인턴 근무를 통한 일·경험 기회를 제공하고, 정규직 전환을 유도하는 등 지역 청년의 경력개발을 지원하며, 지역 기업의 원활한 인력수급을 돕기 위한 사업이다.

참여 대상은 대전 소재 상시근로자 5인 이상 중소·중견기업, 대덕특구 연구소 기업과 대전 거주 만 18세 이상 만 39세 이하 미취업 청년이면 가능하다.

이 사업을 통해 구직 청년은 3개월간 지역 산업현장에 인턴으로 근무하며 일·경험 기회를 제공받으며, 기업은 월 200만 원의 인건비를 지원받아 2026년 최저임금 차액분 이상의 인건비를 기업이 부담해 인턴에게 지급하게 된다.

사진=대전시 제공

참여를 원하는 인턴은 신청일 기준 미취업 상태의 청년이며, 기업은 대전시 지원금을 포함 최저임금 준수 및 4대 보험 가입은 필수이고 정부 등으로부터 별도 지원금을 받지 않아야 한다.

신청 및 공고문 확인은 대전일자리정보망을 통해 가능하며, 기타 궁금한 사항은 대전일자리지원센터에 문의하면 된다.

박제화 대전시 경제국장은 "청년인턴 지원사업은 지역 청년의 지역 산업현장 인턴 근무를 통한 경력화와 실무경쟁력 제고에 직접적으로 도움이 되는 사업"이라며 "세심한 사후관리를 통해 고용연장을 도모하는 등 일자리 중심의 지역 정주를 위한 마중물로써 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





한편, 지난해 청년인턴 지원사업은 80명을 목표로 추진됐고, 상반기에 조기마감 됐다. 78명이 3개월간 사업에 성실히 참여한 결과, 4명은 ㈜라미랩에 정규직으로 전환됐고, 총 60명의 인턴이 49개 지역 기업에 취업하는 성과를 거뒀다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

