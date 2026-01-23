대우건설 "성수4지구 분담금 최소화"…김보현 사장 현장행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시공사 수주전 본격화

김보현 대우건설 사장이 22일 서울 성동구 성수전략정비구역 제4지구 재개발 현장을 방문했다. 내달 9일 시공사 선정 입찰 마감을 앞두고 대표이사가 직접 현장을 점검하며 수주전에 나선 것이다. 이번 방문은 입찰제안서 제출 전 최종 제시 조건을 직접 챙기겠다는 의지로 풀이된다.

김 사장은 이날 입찰 준비에 나선 임직원들을 만나 "성수4지구는 서울의 미래 주거 지형을 새롭게 정의할 상징적인 사업지"라며 "그동안 대우건설이 축적해온 하이엔드 주거사업 역량과 기술력을 총동원해 조합과 지역사회가 만족할 수 있는 최적의 제안을 준비해 달라"고 당부했다. 그는 이어 "임직원 한 사람 한 사람의 열정과 전문성이 곧 대우건설의 경쟁력"이라고 했다.

김보현 대우건설 사장(가운데)이 22일 서울 성동구 성수전략정비구역 4지구 사업지를 찾아 건축사업본부 임직원들과 함께 현장 점검을 하고 있다. 대우건설

성수4지구는 한강 접촉면이 약 520m에 달해 성수 전략정비구역 내에서도 입지가 좋은 사업지로 평가받는다. 한강 조망권을 확보할 수 있고 서울숲도 가깝다. 김 사장은 "향후 인근 정비구역은 물론 한강변을 대표하는 단지로 자리매김할 것"이라며 "반드시 조합의 파트너가 되어 성수의 새로운 기준을 세우겠다"고 했다.

대우건설은 이번 사업에 '온리 원(Only One) 성수'라는 비전을 내걸고 해외 유명 설계사들과 손잡았다. 설계는 건축계 노벨상으로 불리는 프리츠커상 수상자 리처드 마이어가 설립한 미국 마이어 아키텍츠가 맡는다. 건축구조 분야는 영국 아룹, 조경은 역시 영국의 그랜트 어소시에이츠가 참여한다. 한강과 서울숲, 도심 스카이라인이 어우러지는 설계를 통해 '성수'만의 정체성을 살리겠다는 구상이다.





대우건설은 설계 경쟁력뿐 아니라 사업 조건에서도 차별화를 꾀한다는 방침이다. 조합원 분담금 최소화 등 금융·사업 조건을 조합 입찰 지침에 맞춰 최종 조율하고 있는 것으로 알려졌다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

