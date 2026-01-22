"통증 없이 장기간 약물 투입" 벌침 모사형 마이크로 니들 개발

장기간 피부에 부착해도 통증과 이질감 없이 약물을 주입할 수 있는 기술이 개발됐다.
국립한밭대는 기계공학과 하지환 교수 연구팀이 한국기계연구원 전소희 책임연구원, 중앙대 약학대학 강원구 교수, 국방과학연구소 연구팀과 공동연구로 이 같은 기능의 '벌침 모사형 전기방사 웹 마이크로 니들'을 개발했다고 22일 밝혔다.
벌침 모사형 마이크로 니들은 벌침이 피부를 뚫고 들어가 정박하는 원리를 모사해 섬유형 마이크로 니들이 피부 내부에서 지속해 약물을 공급할 수 있도록 설계됐다.
공동연구팀이 개발한 마이크로 니들은 우수한 유연성으로 장시간 부착해도 피부 통증이나 이물감이 거의 없다.
또 내부에 형성된 나노~마이크로 크기의 미세 다공구조가 적용돼 통기성 확보가 유리한 점은 장시간 부착해도 피부 발진을 현저히 줄일 수 있는 장점이 있다.
실제 동물 실험체에 공동연구팀이 개발한 마이크로 니들(중추신경계 표적 약물 탑재)을 부착해 치료기전과 효능을 확인한 결과, 수일간 약물을 지속해 방출하는 서방형 약물 전달이 가능했다는 게 공동연구팀의 설명이다.
하 교수는 "이번 연구는 전기방사 공정을 마이크로 니들에 적용한 세계 첫 사례로 환자에 부담을 줄이는 마이크로 니들을 개발했다는 점에서 의미를 갖는다"며 "공동연구팀이 개발한 기술이 향후 지속적인 치료가 요구되는 만성질환자를 치료하는 데 유의미하게 활용되길 기대한다"고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
한편 이번 연구에는 하 교수가 제1 저자로 참여했다. 연구 결과는 재료·나노과학 분야 국제학술지 '어드밴스드 헬스케어 머테리얼스(Advanced Healthcare Materials, Impact Factor)'에 게재됐다.
대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>