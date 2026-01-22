함평군, 청년 정책 협력 체계 본격 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청년정책협의체 발대식 개최

전남 함평군이 제4기 함평군 청년정책협의체 발대식을 개최, 청년이 직접 참여하는 정책 협력 체계를 본격적으로 가동했다. 전남 함평군 제공

전남 함평군은 제4기 함평군 청년정책협의체 발대식을 개최, 청년이 직접 참여하는 정책 협력 체계를 본격적으로 가동했다고 22일 밝혔다.

함평군 청년정책협의체는 청년정책에 대한 의견 수렴과 정책 제안을 위해 구성된 지역 청년 회의기구로 공개 모집을 통해 선발한 13명의 위원으로 구성됐다. 위원 임기는 2년이다.

이날 발대식에는 이상익 함평군수를 비롯한 제4기 협의체 위원 10여 명이 참석했다. 발대식은 ▲협의체 운영 경과보고 ▲위촉장 수여 ▲임원진 선출 ▲향후 운영 방향 논의 등의 순서로 진행됐다.

올해부터는 정기회의 시 상정된 안건에 따라 유관부서장이 참석, 정책 제안의 실효성을 확보하기 위한 실질적인 조치가 강화됐다.





함평군 관계자는 "청년정책협의체는 청년이 주체가 되어 지역의 청년 문제를 함께 고민하는 소통 창구"라며 "앞으로 협의체를 통해 청년 참여 기반을 확대하고 군정 전반에 청년의 목소리를 적극적으로 반영할 것이다"고 말했다.





