청와대, 민주당·조국당 합당 추진에 "사전에 특별히 논의된 것 없어"

강유정 대변인이 22일 청와대 춘추관에서 캄보디아 스캠 조직 피의자 송환 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

청와대가 22일 더불어민주당과 조국혁신당의 합당 추진에 대해 "사전에 특별히 논의된 것은 없다"고 밝혔다.

강유정 청와대 대변인은 이날 오전 춘추관 브리핑에서 '민주당과 조국혁신당 합당과 관련해 청와대와 교감이 있었나'라는 질문에 이같이 대답했다. 강 대변인은 "국회에서 들려온 소식은 국회에서 논의되는 일이기 때문에 지켜보고 있다"고 말했다.

정청래 민주당 대표는 이날 긴급 기자회견을 열어 "조국혁신당에 제안한다. 우리와 합치자"고 발표했다. 그러면서 "민주당과 조국혁신당이 추구하는 시대정신이 다르지 않다고 생각한다"고 강조했다.

조국 조국혁신당 대표는 이 제안에 대해 "조만간 의원총회와 당무위원회를 통해 합당 여부를 결정할 방침"이라며 "조국당은 국민의 마음과 뜻이 가리키는 방향에 따라 논의하고 결정할 것이며 결과가 나오는 대로 보고하겠다"고 말했다.





한편 양당 간 합당 논의는 정 대표가 어제 늦은 오후 조 대표에게 처음 제안한 것으로 알려졌다.





