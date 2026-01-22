김기문 회장 "中企중심 지방 주도 성장, 호남에서 시작되길"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중기중앙회, '2026 호남권 중소기업인 신년인사회' 개최

중소기업중앙회는 22일 광주광역시 김대중컨벤션센터 다목적홀에서 호남권 중소기업을 비롯한 경제계와 정부·국회·지자체·유관기관 등 주요 인사 500여명이 참석한 가운데 '2026 호남권 중소기업인 신년인사회'를 개최했다고 밝혔다.

중소기업인 신년인사회는 매년 권역별로 개최해 정부, 지자체, 중소기업계 주요 인사들이 한자리에 모여 새해 결의를 다지고 중소기업인들의 사기를 진작하는 신년하례의 장이다.

김기문 중소기업중앙회장

이날 행사에는 강기정 광주광역시장, 김영록 전라남도지사, 노홍석 전북특별자치도 행정부지사를 비롯한 국회와 지자체 및 정부 주요 인사들이 참석했다. 참석자는 신수정 광주광역시의회 의장, 이정선 광주광역시 교육감, 김대중 전라남도 교육감, 박종찬 광주지방중소벤처기업청장, 김학선 광주지방국세청장, 김우환 광주지방조달청장, 문인 광주북구청장 등이다. 국회에서는 정진욱·조인철 더불어민주당 국회의원 등이 참석했다.





김기문 중기중앙회장은 "중소기업 중심 지방주도 성장을 통한 '모두의 성장'으로의 대전환이 호남에서 시작될 수 있기를 기대한다"며 "60년 만에 돌아온 적토마의 해를 맞아 올해를 경제 대도약의 해로 만들어야 한다"고 강조했다. 김 회장은 또 올해 중소기업계가 사자성어로 선정한 '자강불식(自强不息)'을 소개하며 "스스로를 강하게 하고 쉬지 않고 달리는 의지를 통해 중소기업이 한국 경제의 새로운 도약을 이끄는 주역이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

