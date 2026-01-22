용인시, 평생학습관 재능나누미 수강생 27~29일 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인지건강·재봉 강습…교육 후 봉사활동 참여

경기도 용인시는 용인시평생학습관과 기흥평생학습관이 운영하는 '평생학습 재능나누미' 수강생을 27~29일 사흘간 모집한다고 22일 밝혔다.

이 과정은 배움·나눔·성장의 선순환을 위한 시 기흥평생학습관의 특화프로그램이다. 프로그램 참가자들은 교육 종료 후 필수로 재능기부 봉사활동에 참여하게 된다. 활동 시간은 자원봉사 실적으로 인정된다.

교육은 '인지건강'과 '재봉' 등 2개 강좌로 구성된다. '인지건강' 강좌는 용인시평생학습관에서 2월 5일부터 4월 23일까지 매주 목요일 진행되는 12주 과정이다. 수강료는 4만5000원이다.

기흥평생학습관에서는 2월 5일부터 6월 18일까지 매주 목요일 열리는 20주 과정의 '재봉' 강좌가 마련된다. 수강료는 7만5000원이다.





19세 이상 용인시민이면 누구나 신청할 수 있다. 용인 소재 직장에 재직 중인 직장인과 주소지가 용인에 등록된 재외국민, 결혼이민자도 가능하다. 수강생은 용인시 평생학습관 홈페이지를 통해 선착순으로 모집한다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

