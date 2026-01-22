본문 바로가기
[뉴욕증시]'그린란드 관세' 철회에 일제 반등…美 국채·달러 투매 진정

뉴욕=권해영특파원

입력2026.01.22 06:20

수정2026.01.22 07:10

트럼프, 다보스서 대유럽 관세 철회
美, 나토와 그린란드·북극 관련 미래 합의 틀 구축
군사 옵션도 배제…긴장 완화에 '셀 아메리카' 진정
기술주·금융주 상승

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 21일(현지시간) 일제히 반등세로 마감했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 북대서양조약기구(NATO·나토)와 그린란드 문제를 둘러싼 합의의 틀을 구축하고, 유럽을 대상으로 한 '그린란드 관세' 부과 계획을 철회하면서 투자심리가 빠르게 회복됐다. 여기에 그린란드에 대한 군사 옵션 가능성까지 배제하며 전날 촉발됐던 미국 국채·달러 투매 등 '셀 아메리카' 흐름도 진정됐다.


[뉴욕증시]'그린란드 관세' 철회에 일제 반등…美 국채·달러 투매 진정 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 거래장에서 트레이더가 업무를 보고 있다. AFP연합뉴스
이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 588.64포인트(1.21%) 뛴 4만9077.23에 장을 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 78.76포인트(1.16%) 오른 6875.62, 기술주 중심의 나스닥지수는 270.502포인트(1.18%) 상승한 2만3224.825에 마감했다.


증시가 하루 만에 반등한 배경으로는 그린란드 문제를 둘러싼 미국과 유럽 간 긴장 완화가 꼽힌다. 미국이 그린란드 병합과 관련해 나토와 미래 합의의 기본 틀을 형성하고, 대(對)유럽 관세 부과 방침을 철회하기로 한 점이 결정적이었다.


스위스 다보스에서 열리고 있는 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에 참석 중인 트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "마르크 뤼터 나토 사무총장과 매우 생산적인 회담을 했다"며 "그린란드와 북극 지역 전체에 대한 미래 합의의 기본 틀을 구축했다"고 밝혔다. 그는 이어 "이 합의에 따라 2월1일부터 발효될 예정이었던 관세를 부과하지 않기로 했다"고 설명했다.


앞서 트럼프 대통령은 그린란드 병합에 반대하는 덴마크를 포함한 유럽 8개국 수입품에 대해 다음 달 1일부터 10%, 오는 6월1일부터는 25% 관세를 부과하겠다고 예고한 바 있다. 그러나 이번 합의로 '강 대 강' 대치로 치닫던 미국과 유럽 간 갈등 국면은 일단 출구를 찾는 분위기다. 이에 따라 '트럼프는 항상 물러선다'는 의미의 '타코(Trump Always Chickens Out·TACO)' 트레이드가 또다시 나타났다는 평가다.


이날 오전 트럼프 대통령이 그린란드에 대한 무력 사용 가능성을 공식적으로 배제한 점도 증시에 긍정적으로 작용했다. 그는 특별 연설에서 그린란드 확보를 위한 즉각적인 협상 추진 의사를 밝히면서도, "무력 사용을 원하지 않고, 사용하지도 않을 것"이라고 밝혔다.


전날까지만 해도 그린란드 문제가 미국·유럽 갈등을 넘어 무역 전쟁으로 확산될 수 있다는 우려가 커지며, 미 주식·국채·달러가 동시에 하락하는 셀 아메리카 현상이 나타났다. 그러나 양측이 외교적 해법을 모색하면서 장기물 국채와 달러 투매 움직임도 진정되는 흐름이다.


글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 전 거래일 대비 4bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.25%를 기록 중이다. 통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 금리는 전일 수준인 3.59%를 유지하고 있다. 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러 인덱스는 전일 대비 0.15% 상승한 98.59선에서 움직이는 중이다.


아젠트 캐피털 매니지먼트의 제드 엘러브룩 포트폴리오 매니저는 CNBC 인터뷰에서 "트럼프 대통령은 예측 불가능하고 정책 방향을 너무나 빨리 바꾼다"며 "주식시장은 더 이상 그의 선언이 실행될 것이라 가정하지 않는다"고 분석했다. 그러면서 "만약 투자자들이 그린란드를 둘러싼 유럽과의 갈등을 정말로 중요한 지정학적 분쟁으로 여겼다면 어제 주식시장은 2%보다 훨씬 더 많이 떨어졌어야 했다"고 덧붙였다.


여기에 스콧 베선트 미국 재무부 장관도 다보스포럼에서 크리스티안 제빙 도이체방크 최고경영자(CEO)와의 통화 사실을 언급하며, 유럽이 그린란드 갈등으로 미국 주식과 국채 등 자산 매각에 나설 수 있다는 도이체방크 보고서는 은행의 공식 입장이 아니라고 전했다. 이 역시 시장에 번졌던 불안 심리를 달래며 경계감을 완화하는 데 기여했다.


뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
