경북교육청, '대구경북 행정통합 추진단' 참여…이철우 지사·임종식 교육감 논의

임종식 경북교육감은 대구경북 행정통합 논의가 본격화되는 가운데, 21일 오전 9시 30분 경북도청에서 이철우 경북도지사를 만나 대구경북 행정통합과 관련한 교육 분야 주요 현안에 대해 논의했다.

이날 면담에서 양측은 행정통합 추진 과정에서도 교육자치의 독립성과 교육의 공공성이 흔들림없이 보장돼야 한다는 점에 공감했다.

임종식 경북교육감은 특히 "교육자치는 경북 교육정책의 핵심 가치이며, 통합 추진 과정에서 반드시 제도적으로 보장돼야 한다"라고 강조했다.

이에 대해 이철우 도지사는 교육 분야는 전국적인 논의가 필요한 사안임을 언급하며, 향후 교육부 및 다른 시도와 협의를 통해 전국적 기준과 조화를 이루는 방향으로 진행될 필요가 있다고 밝혔다.

양측은 또한 특별법 제정 단계에서 교육자치를 제도적으로 보장할 수 있는 장치를 마련하고, 교육청 권한과 책임, 학생학부모교직원의 참여 구조를 명확히 유지해야 한다는데 의견을 같이했다.

임종식 교육감은 "이번 논의를 계기로 교육자치를 전제로 교육 격차 해소와 지역 간 균형발전 방안을 함께 검토할 필요가 있다"라며, 경북교육청은 이미 2024년 8월 구성된 통합대응단과 실무협의회를 중심으로 행정통합 대응을 지속적으로 추진하고, 현장과 소통을 강화해 교육공동체의 의견을 정책에 반영할 계획이라고 밝혔다.





한편, 오는 26일 양 시도의 기획조정실장을 단장으로 하는 '대구경북 행정통합 추진단'이 발족할 예정이며, 교육청 관계자도 참여해 교육자치 보장을 전제로 한 행정통합 논의를 지속적으로 이어갈 계획이다.





