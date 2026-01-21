광주기독병원, AI 기술 CT 장비 '레볼루션 어센드' 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주기독병원은 보다 정확하고 신속한 진단 환경 구축을 위해 GE헬스케어의 최신 CT 장비인 '레볼루션 어센드 CT(Revolution Ascend CT)'를 도입했다고 21일 밝혔다.

이번에 도입된 '레볼루션 어센드 CT'는 인공지능(AI) 기반 기술이 적용된 최신 장비로, 검사 과정의 정확성과 효율성을 높여 환자에게 보다 안정적인 진단 서비스를 제공할 수 있도록 설계됐다. 특히 인공지능 기반 자동환자 포지셔닝 카메라 기능을 통해 CT 검사를 위한 환자 위치를 자동으로 설정함으로써 검사 준비 시간을 단축하고 촬영 정확도를 향상시키는 것이 특징이다.

또 촬영 후 획득된 CT 영상에는 딥러닝 기반의 영상 재구성 기술이 적용돼 보다 선명하고 정밀한 영상 구현이 가능하며, 이를 통해 저선량 촬영 환경에서도 안정적인 영상 품질을 확보할 수 있다. 병원 측은 이번 장비 도입을 통해 영상의학 분야에서보다 향상된 검사 환경을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

광주기독병원은 앞서 지난해 11월에도 GE헬스케어의 '레볼루션 에이펙스 엘리트(Revolution Apex Elite)' CT 장비를 도입한 바 있다. 해당 장비는 높은 심박수나 심박이 불규칙한 환자도 별도의 심박수 조절제 복용 없이 안정적인 검사가 가능하도록 설계된 장비로, 다양한 환자군을 위한 맞춤형 영상진단 환경 구축에 기여해 왔다.





이승욱 병원장은 "최신 CT 장비 도입을 통해 보다 정확한 진단과 판독이 가능해질 것으로 기대한다"며 "앞으로도 환자 안전을 최우선으로 하는 진료 환경을 조성하고, 신뢰할 수 있는 의료서비스 제공을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자

