삼일PwC·빅스데이터, 'AI 기반 경영 인텔리전스 에이전트' 공동개발 협력

삼일PwC는 21일 소프트웨어 개발 전문 기업 빅스데이터와 전날 기업의 데이터 기반 인공지능(AI) 분석 플랫폼 구축을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 'AI 기반 경영 인텔리전스 에이전트' 개발을 골자로 한 업무협약(MOU) 체결로, 양사는 국내 기업들의 데이터 중심 의사결정 혁신과 디지털 전환(DX)을 지원하는 데 협력한다.

협약 내용에 따르면 삼일PwC는 핵심성과지표(KPI) 해석 기준과 업무 맥락, 의사결정 로직 등을 AI가 판단할 수 있는 체계로 고도화하는 역할을 맡는다. 빅스데이터는 이를 뒷받침하기 위해 데이터 수집 및 정합성 관리, 시각화 기술, 생성형 비즈니스 인텔리전스(BI) 기술 개발을 담당한다.

지난 20일 삼일PwC와 빅스데이터가 업무협약(MOU)을 체결한 가운데, 이승환 삼일PwC AX 노드 리더와 김대중 빅스데이터 대표가 기념 촬영을 하고 있다. 삼일PwC

양사가 선보일 AI 기반 의사결정 지원 서비스에는 ▲데이터 자동 정합성 검증 ▲경영 성과 및 주요 이슈에 대한 서술형 리포트 자동 생성 ▲BI 대시보드 연계 원인 분석 및 근거 제시 ▲업무 흐름 내 추가 액션을 제안하는 AI 에이전트 기능 등이 담긴다. 이를 활용하면 기업들은 보고서 작성과 데이터 해석 시간을 대폭 줄이는 한편, 데이터에 기반한 일관된 의사결정 체계를 갖출 수 있을 것으로 보인다.

양측은 우선 최고재무책임자(CFO) 조직의 경영관리 영역을 시작으로 서비스 범위를 점차 넓혀갈 방침이다. 또한 산업별 특화 AI 에이전트와 생성형 BI 패키지를 단계적으로 출시하고, 고객 프로젝트로 검증된 모델을 기반으로 공동 마케팅 및 사업화도 본격화할 계획이다.

이승환 삼일PwC AX 노드 리더는 "디지털 혁신과 AI 기반 경영 분석은 이제 모든 산업 분야에서 필수 과제"라며 "AI를 단순 도구가 아닌 기업 의사결정 방식을 바꾸는 핵심 인프라로 구현한다는 점에 이번 협약의 의의가 있다"고 전했다.





김대중 빅스데이터 대표는 "삼일PwC의 전문적인 인사이트와 빅스데이터의 데이터·AI 플랫폼 역량이 합쳐져 기업의 실제 문제 해결을 돕는 강력한 분석 도구를 제공할 수 있게 됐다"고 덧붙였다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

