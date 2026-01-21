에이전트AI 자회사 니즈게임즈, 신작 '다크디셈버' 日 iOS 인기 게임 1위 등극

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에이전트에이아이(이하 에이전트AI)는 자회사 니즈게임즈가 개발한 신작 액션 RPG '다크디셈버(Dark December)'가 글로벌 공식 론칭을 앞두고 일본 iOS(애플 앱스토어) 무료 게임 인기 순위 1위를 기록했다고 21일 밝혔다.

'다크디셈버'는 전날 오전 8시53분 기준 일본 앱스토어 무료 게임 카테고리에서 다수의 글로벌 경쟁작을 제치고 정상에 올랐다. 이번 성과는 정식 서비스 이전, 사전 다운로드만으로 달성된 기록으로 일본 현지 이용자들의 높은 기대감과 관심이 반영된 결과로 풀이된다.

특히 게임 영상 및 콘텐츠의 누적 조회수는 300만회를 돌파하며 출시 전부터 현지 게이머들 사이에서 높은 화제성을 입증했다. 업계에서는 "공식 론칭 이전부터 일본 시장에서 이 같은 성과를 거둔 것은 이례적"이라는 평가가 나온다.

이번 성과는 에이전트AI에도 의미가 크다. 에이전트AI는 지난해 11웛 최대주주 변경 이후 사업 구조 재편과 함께 니즈게임즈를 인수하며 게임 사업에 본격적으로 진출한 바 있다.

회사 관계자는 "이번 일본 시장에서의 성과는 사업 다각화 전략이 빠르게 결실을 맺고 있다는 점에서 의미가 크다"고 강조했다.

'다크디셈버'는 글로벌 히트작 '언디셈버'의 핵심 리소스를 계승하면서도 모바일 환경에 최적화된 조작감과 한층 강화된 액션성, 고품질 그래픽을 구현한 것이 특징이다. 이러한 완성도가 일본 액션 RPG 이용자들의 취향을 정확히 겨냥하며 초기 흥행을 견인했다는 관측이 나온다.

에이전트AI 관계자는 "글로벌 정식 론칭 전 일본 시장에서 1위를 기록한 것은 '다크디셈버'의 경쟁력이 글로벌 시장에서도 충분히 통할 수 있음을 보여주는 결과"라며 "'다크디셈버'는 니즈게임즈의 매출 성장뿐 아니라, 모회사 에이전트AI의 기업 가치 제고에도 중추적인 역할을 할 것"이라고 밝혔다.

또한 "이번 성과를 발판 삼아 니즈게임즈의 개발 역량과 에이전트AI의 경영 효율성을 결합해 2026년을 흑자 전환과 성장의 원년으로 만들 계획"이라고 말했다.





한편 '다크디셈버'는 20일 일본을 포함한 글로벌 시장에 정식 출시되며 본격적인 글로벌 서비스에 돌입했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

