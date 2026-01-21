이통 3사, 아이폰 RCS 기업 메시징 정식 서비스 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

메시지 가독성 개선…로고 포함 '브랜드 프로필'도

SK텔레콤과 KT, LG유플러스 등 이동통신 3사는 아이폰 RCS(Rich Communication Services) 기업 메시징을 정식 서비스로 전환했다고 21일 밝혔다.

RCS는 세계이동통신사업자연합회(GSMA)가 채택한 차세대 메시지 표준 규격으로, 기존 문자 메시지(SMS)와 멀티미디어 메시지(MMS) 대비 장문의 글자를 보내거나 고화질 파일을 전송할 수 있다. 국내에서는 안드로이드 운영체제(OS)에서만 RCS를 지원했으나, 지난해부터 애플의 iOS에서도 RCS를 쓸 수 있게 됐다.

통신 3사는 지난해 9월 iOS26 업데이트 이후 RCS 개인용 정식 서비스와 함께 기업 메시징 오픈 베타 서비스를 개시했다. 이후 RCS 기업 메시징을 최적화해 이번에 정식 서비스로 전환했다. 서비스는 아이폰 11 시리즈 이후 모델에서 iOS26 이상을 사용하는 고객이 이용할 수 있다.

이번 정식 버전을 적용하며 아이폰의 RCS 기업 메시징 환경이 개선됐다. 기존에는 기업이 발송한 장문형 메시지가 생략돼 표시되면서 가독성이 떨어졌지만, 버튼이 없는 글자형 메시지에 한해 긴 내용이 빠짐없이 발송되도록 바뀌었다.

아울러 아이폰에서도 기업이 보낸 메시지를 수신할 때 '브랜드 프로필'을 확인할 수 있다. 기업이 RCS 비즈센터에 브랜드를 등록하면 메시지 발송 시 브랜드 로고가 자동으로 노출돼 수신자의 신뢰도를 높일 수 있다. 메시지 클릭 여부 등 고객 반응 통계 데이터도 확인할 수 있어 마케팅 효과를 측정할 수도 있다.

RCS 기업 메시징은 통신 3사뿐만 아니라 알뜰폰 고객에게도 발송 가능하며, 고객이 해외 로밍 중이더라도 메시지를 수신할 수 있다. 현재 국내 RCS 이용자 수는 약 4200만명에 달한다.





통신 3사는 "아이폰 RCS 기업 메시징의 정식 서비스 전환을 통해 고객과 기업 모두에게 신뢰할 수 있는 메시징 환경을 제공하게 됐다"면서 "앞으로도 혁신적인 통신 기술과 서비스로 고객 경험을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

