2심서 전부무죄 받은 송영길…"소나무당 해산하고 민주당 복당하겠다"

민주당 "복당 입장 환영한다"

더불어민주당 전당대회 '돈 봉투 살포' 의혹과 관련해 무죄 판결을 받은 송영길 소나무당 대표가 13일 복당을 선언했다. 송 대표는 "민주당 일원이 되어 이재명 정부의 성공을 위해 할 수 있는 모든 것을 다하겠다"고 밝혔다.

송 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "오늘 항소심 재판부는 저에 대한 모든 공소사실에 대해 무죄를 선고했다"며 "애초부터 이른바 돈 봉투 사건과 별건은 윤석열·한동훈 검찰정권의 정적 죽이기용 기획수사였다는 점이 사법적으로 명확히 확인됐다"고 밝혔다.

그는 "오늘의 판결을 개인의 명예 회복으로만 받아들이지 않겠다"며 "제게 주어진 정치적 책임의 출발점으로 삼겠다. 오늘, 당원들의 의견을 수렴하여 소나무당을 해산하고 민주당 복당을 선언한다"고 했다.

송 대표는 "3년 전 제가 민주당을 떠났던 이유는 분명했다"며 "돈 봉투 사건으로 당시 이재명 당대표와 당에 부담을 드리지 않기 위함이었다"고 언급했다. 이어 "민주당 복당에는 어떤 조건도, 전제도, 요구도 없다"며 "민주당의 당원으로서 이재명 대통령의 국정 운영을 책임 있게 뒷받침하겠다는 일념만이 자리하고 있을 뿐"이라고 밝혔다.

민주당은 이와 관련해 환영 입장을 밝혔다.

박수현 민주당 수석대변인은 "윤석열 검찰독재정권의 '정적 죽이기용 기획수사'에 오랜 시간 고초를 겪으신 송 전 대표께 깊은 위로와 응원을 드린다"며 "정치검찰의 서슬 퍼런 칼날을 이겨내고 돌아오신 송 전 대표를 환영한다"고 했다.





아울러 "소나무당 해산과 민주당 복당에 대한 입장을 환영한다"며 "민주당은 이재명 정부 성공을 향해 연대와 통합을 이어가겠다"고 밝혔다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

