"설 연휴에 가려고 했는데 무서워"…낚싯바늘 박힌 빵 나온 반려견놀이터

이달 한 달 간 무인 시범 운영 중

나주시, 쓰레기통에서 빵 3개 발견

전남 나주시 반려견 놀이터에서 낚싯바늘이 박힌 빵조각이 발견돼 행정 당국이 사실관계를 조사 중이다.

15일 나주시와 연합뉴스에 따르면 전날 오전 11시께 금천면에 위치한 나주반려견놀이터에서 "낚싯바늘이 꽂힌 빵조각이 있다"는 민원이 들어왔다. 나주시가 현장 조사를 한 결과 놀이터 안 쓰레기통 안에서는 날카로운 낚싯바늘이 박혀 있는 빵 3개가 발견됐다. 대형견이 사용하는 공간에서는 빵 부스러기도 일부 추가로 발견됐지만, 부스러기 속에서는 낚싯바늘이 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

전남 나주 반려견놀이터에서 발견된 낚싯바늘 박힌 빵. 사회관계망서비스(SNS) 캡처.

AD

나주시는 누군가 고의로 빵에 낚싯바늘을 넣은 뒤 놀이터에 두고 간 것으로 보고 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석하는 한편 나주경찰서에 수사를 의뢰하기로 했다.

앞서 같은 날 나주의 한 견주는 동일 장소에서 낚싯바늘이 박힌 빵 10여개를 발견했다는 글을 사회관계망서비스(SNS)에 올리기도 했다. 해당 글 작성자는 반려견놀이터 전경과 함께 낚싯바늘이 박힌 빵의 사진을 함께 올렸다. 해당 게시물을 접한 누리꾼들은 "아무것도 모르는 반려견이 삼켰으면 어쩔 뻔했냐", "명절에 반려견 데리고 가려고 했는데 너무 무섭다" 등의 반응을 보였다. 이에 나주시는 게시글 작성자와 연락해 당시 상황을 파악할 예정이다.





AD

해당 반려견놀이터는 나주시가 반려동물 친화 공간 조성을 위해 지난 1일부터 한 달 동안 시범 운영에 들어간 곳으로, 1540평 규모로 조성됐다. 현재는 무인으로 운영 중이나 정식 개장하는 다음 달부터는 지방자치단체에 동물 등록한 시민들만 입장할 수 있도록 출입구에 QR코드를 설치할 계획이다. 나주시 관계자는 "시범 운영 기간이어서 아무나 내부로 출입할 수 있었다"며 "현재는 QR코드로 신원을 확인한 뒤 출입하도록 조치했다"고 말했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>