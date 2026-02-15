본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[럭셔리월드]서울대 아들보다 더 화제… 이부진 사장의 '올드머니룩'

권재희기자

입력2026.02.15 07:41

시계아이콘01분 41초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

이부진 호텔신라 사장 아들 임동현군 졸업식 화제
'이부진 코드'…올드머니룩과 럭셔리 경영의 정석

장식도, 로고도 없었다. 검정 롱코트에 단정한 실루엣.


꽃다발보다 먼저 눈에 들어온 건 이부진 호텔신라 사장의 코트다. 지난 9일 서울 강남구 휘문고등학교 졸업식에서 주인공은 서울대에 합격한 아들 임동현 군이었지만, 온라인을 달군 것은 이부진 사장의 '올드머니 룩'이다.


[럭셔리월드]서울대 아들보다 더 화제… 이부진 사장의 '올드머니룩' 지난 9일 서울 강남구 휘문고등학교 졸업식에 참석한 이부진 호텔신라 사장. 이날 입은 옷은 프랑스 명품 브랜드 랑방의 롱 테일러드 코트로 알려졌다.
AD

이날 이부진 사장은 단정한 검은색 롱코트에 검정 장갑과 검은 가방을 매치한 '올블랙' 패션을 선보였다. 외투는 프랑스 명품 브랜드 랑방의 롱 테일러드 코트로, 허리에 가죽 스트랩이 더해진 디자인이다. 어깨선이 반듯하게 떨어지고, 허리선은 우아하면서도 절제된 곡선을 그린다. 이 제품은 이미 품절된 것으로 알려졌다. 로고를 드러내지 않아도 브랜드의 힘이 전해지는 옷이다.


블랙 코트에 매치한 가방은 프랑스 브랜드 폴렌느의 '누메로 앙' 블랙 토트백으로, 송아지 가죽으로 만들어진 클래식한 디자인이다. 가격은 공식 홈페이지에서 70만원대에 판매 중이다. 수천만 원대 하이엔드 핸드백이 아니었다. 이 제품 역시 로고 노출이 거의 없다. 고가의 제품보다 디자인과 소재, 전체적인 조화를 선택한 것이다.


[럭셔리월드]서울대 아들보다 더 화제… 이부진 사장의 '올드머니룩' 이부진 호텔신라 사장이 아들 임동현 군의 휘문고 졸업식에서 든 가방은 프랑스 브랜드 폴렌느의 '누메로 앙' 블랙 토트백으로 알려졌다.

이 조합이 눈길을 끄는 것은 '조용한 럭셔리(Quiet Luxury)' 정석을 보여줬다는 점이다. 로고 중심 소비에서 벗어나 소재와 재단, 실루엣이 중심이다. 과시보다는 완성도에 무게를 둔다. '올드머니 룩'의 핵심 문법이다.


올드머니룩이 '유행'으로만 읽히지 않은 이유는, 소비자와 시장이 로고가 아닌 '맥락'을 소비하기 시작했기 때문이다. 조용한 럭셔리는 단순한 미니멀리즘이 아니다. 소비자가 가격표 대신 '브랜드를 아는 능력'으로 계층을 구분하는 방식이기도 하다. 로고가 없는 제품을 선택하는 것은 "나는 돈이 많다"가 아니라 "나는 어떤 맥락에서 어떤 브랜드를 선택할 줄 안다"는 신호다. 즉, 과시적 소비가 아니라 '선택의 정보력'을 과시하는 방식이 최근 럭셔리 시장의 구조적 변화와 맞물려 있다는 뜻이다.


[럭셔리월드]서울대 아들보다 더 화제… 이부진 사장의 '올드머니룩' 지난해 서울 중구 호텔신라 장충사옥에서 열린 정기 주주총회에 참석한 이부진 사장. 이 사장이 착용한 옷은 이탈리아 명품 브랜드 돌체앤가바나의 '벨트 크레이프&레이스 더블 브레스티드 코트'로 약 780만원대 제품으로 알려졌다. 연합뉴스

그동안 이부진 사장은 공식석상에 모습을 드러낼 때마다 그의 패션이 화제가 되어왔다. 대표적으로는 주주총회 패션이다. 이 사장은 블랙, 화이트, 그레이 등 주로 무채색 계열의 단정한 스타일에 벨트나 귀걸이 등으로 포인트를 줘 개성을 드러내는 방식을 택해왔다. 유행을 쫓지 않으면서도 트렌드의 일부를 반영하는 식이다.


지난해 3월 열린 주주총회에 참석한 이부진 사장은 이탈리아 명품 브랜드 돌체앤가바나의 '벨트 크레이프&레이스 더블 브레스티드 코트'로 약 780만원대 제품을 착용했다. 2024년 주주총회에서는 영국 디자이너 알렉산더 맥퀸의 흰색 엠블럼 재킷과 바지를 착용, '올 화이트' 패션을 선보였다. 2023년 주주총회에서는 검정 원피스에 골드 버클 벨트로 포인트를 줬다.


[럭셔리월드]서울대 아들보다 더 화제… 이부진 사장의 '올드머니룩' 2024년 호텔신라 정기 주주총회에서 모습을 드러낸 이부진 사장. 이부진 사장은 영국 디자이너 알렉산더 맥퀸의 흰색 엠블럼 재킷과 바지를 착용, '올 화이트' 패션을 선보였다. 연합뉴스

평소 이 사장은 우아하면서도 절제된 패션으로 고급스러운 이미지를 잘 드러내는 것으로 평가받는다. 그가 이끄는 호텔 및 면세 사업 역시 '경험 기반 럭셔리'를 다룬다는 점에서 이부진 사장의 패션철학과도 맞닿아 있다. 호텔 및 면세 사업은 공간·서비스·브랜드 큐레이션을 통해 프리미엄 이미지를 체계적으로 설계한다. 경영자의 스타일이 유행에 휘둘리지 않는다는 점은 단순한 개인 취향이 아니라, 기업 정체성을 시각적으로 유지하는 전략적 선택으로 읽힌다.


이는 이 사장이 착용하는 가성비 디자이너 브랜드에서도 엿볼 수 있다. 이 사장은 지난 1월 서울 용산구 리움미술관에서 개최된 두을장학재단 장학증서 수여식에서는 17만원짜리 원피스를 착용해 관심을 모았다. 두을장학재단의 이사장을 맡고 있는 이부진 사장은 이날 하이넥 디테일이 돋보이는 단정한 회색 원피스를 착용했다. 이 원피스는 국내 디자이너 브랜드 딘트 제품으로, 가격은 17만7000원이다. 이 사장은 해당 제품을 오프라인 매장에서 직접 착용해본 후 구매한 것으로 알려졌다.


지금 뜨는 뉴스

AD

앞서 그는 2024년 두을장학재단 장학증서 수여식에서도 이 브랜드의 회색 투피스를 착용했다. 가격은 11만9700원으로 알려졌다.

[럭셔리월드]서울대 아들보다 더 화제… 이부진 사장의 '올드머니룩' 지난 1월 서울 용산구 리움미술관에서 개최된 두을장학재단 장학증서 수여식에서 이부진 사장이 학생들과 함께 사진을 촬영하고 있는 모습. 이날 이부진 사장은 하이넥 디테일이 돋보이는 단정한 회색 원피스를 착용했다. 이 원피스는 국내 디자이너 브랜드 딘트 제품으로, 가격은 17만7000원이다.

[럭셔리월드]서울대 아들보다 더 화제… 이부진 사장의 '올드머니룩' 이부진 사장이 지난 1월 두을장학재단 장학증서 수여식에서 착장한 국내 디자이너브랜드 딘트의 원피스. 가격은 17만원대로 알려졌다. 딘트 홈페이지.



권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.1414:44
    좁을수록 인기?…수도권에선 중형 면적보다 소형 청약 '러시'
    좁을수록 인기?…수도권에선 중형 면적보다 소형 청약 '러시'

    분양가 상승 흐름으로 인해 수도권 아파트 청약 시장에서 소형 면적이 중형보다 더 큰 인기를 얻고 있다. 지난해엔 소형 청약자 수가 처음으로 중형을 앞서기도 했다. 14일 부동산R114에 따르면 지난해 수도권 아파트 청약자 총 48만5271명 중 전용면적 60㎡ 이하 소형아파트에 21만8047명이 몰린 것으로 파악됐다. 전용 60∼85㎡의 중형 아파트에 21만7322명, 전용 85㎡를 초과하는 대형 아파트에 4만9902명이 접수했다. 한국부동

  • 26.02.1311:00
    정부 발표 2시간 만에 한 단지서 신규매물 3건…갭투자 일시 허용에도 '관망'
    정부 발표 2시간 만에 한 단지서 신규매물 3건…갭투자 일시 허용에도 '관망'

    정부가 다주택자 양도세 중과 조치를 재시행하기로 최종 발표한 이후 시장에선 매물을 내놓겠다는 다주택자의 문의가 늘고 있다. 무주택자가 세입자 있는 다주택자 집을 사게 되면 전월세 계약 종료 때까지 '일시적 갭투자'가 가능하다. 다만 매물이 늘어나면 가격 하락이 예상되는 만큼 매수자들은 서두르지 않고 있다. 앞으로 매물이 더 풀릴 것이라는 전망이 우세하면서 관망하는 것이다. 서울 지역 아파트 값 증가율은 2주 연속

  • 26.02.1310:20
    "지금 아니면 이 가격에 못 사요" 사람들 몰리더니 '잠실 르엘' 보류지 완판
    "지금 아니면 이 가격에 못 사요" 사람들 몰리더니 '잠실 르엘' 보류지 완판

    잠실미성크로바 재건축 조합이 내놓은 서울 송파구 '잠실 르엘' 보류지 10가구가 유찰 없이 첫 입찰에서 전량 낙찰됐다. 감정평가금액보다 5%가량 높은 기준가를 책정했음에도 40여명이 입찰에 참여해 평균 4대 1의 경쟁률을 기록했다. 13일 롯데건설에 따르면 조합은 최고가 공개경쟁입찰 방식으로 전용면적 59㎡B 3가구와 74㎡B 7가구를 매각했다. 입찰 기준가는 59㎡가 29억800만~29억9200만원, 74㎡가 33억1800만~35억3300만원

  • 26.02.1211:20
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락

    "인근 신축 아파트 33평(전용면적 84㎡)이 전에는 24억원에 호가가 형성됐어요. 그런데 양도세 중과 발표가 나오고 21억5000만원에 매물이 나왔고 이젠 21억원에라도 팔겠다고 하네요."(서울 양천구 신정동 A공인) 정부의 다주택자 양도세 중과 방침이 확정된 이후 시장에선 체감할 만큼 다주택자 매물이 풀리고 있다. 수억원씩 호가를 낮춰 내놓거나 세입자가 있어 당장 정리하기 어려운 경우엔 위로금 명목의 웃돈을 주고 매각하

  • 26.02.1211:00
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"

    서울을 비롯한 수도권의 주택 매매 가격 상승세가 이어지면서 주택사업자들의 경기 전망이 큰 폭으로 개선됐다. 주택산업연구원은 주택사업자를 대상으로 설문조사한 결과, 2월 주택사업경기전망지수는 전월 대비 15.3포인트 상승한 95.8로 집계됐다고 12일 밝혔다. 수도권의 경우 11.9포인트 올라 107.3으로, 비수도권은 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 해당 지수가 기준선인 100을 넘으면 주택사업 경기가 좋아질 것으로

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기