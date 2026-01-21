국민권익위원회－칠곡군 ‘달리는 국민신문고’ 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민권익위원회 조사관·협업기관 전문가 구성

2월 5일 오전10시부터 오후 4시까지



경북 칠곡군은 오는 2월 5일 오전10시부터 오후 4시까지 칠곡군청 3층 강당에서 국민권익위원회가 주관하는 '달리는 국민신문고'를 운영한다.

'달리는 국민신문고'는 국민권익위원회 조사관과 협업 기관 전문가들로 구성된 상담반이 전국 현장을 직접 찾아가 지역 주민들의 고충을 듣고 해결 방안을 모색하는 현장 민원 상담 제도이다.

상담 분야는 ▲행정·문화·교육 ▲국방·보훈 ▲경찰 ▲세무·재정 ▲복지·노동·방송·통신 ▲산업·농림·환경 ▲주택·건축 ▲도시·수자원 ▲도로·교통 등 모든 행정 분야를 망라한다. 또한 대한법률구조공단, 한국소비자원, 한국사회복지협의회, 한국국토정보공사 등 협업 기관이 참여해 법률 상담, 소비자 보호, 사회복지 등 전문적인 상담 서비스도 병행될 예정이다.

상담은 현장에서 즉시 해결이 가능한 경우 안내 및 합의를 통해 종결하며, 조사가 필요한 사항은 고충 민원으로 접수해 정밀 조사와 심의를 거쳐 처리하게 된다.

칠곡군 관계자는 "평소 행정기관 방문이 어렵거나 인터넷 이용이 익숙하지 않아 민원 해결에 어려움을 겪었던 군민들에게 좋은 기회가 될 것"이라며 "현장의 목소리를 직접 듣고 실질적인 도움을 드릴 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다"고 했다.





한편 상담을 원하는 주민은 읍·면사무소에서 상담 예약신청을 하거나, 행사 당일 현장을 방문해 직접 신청할 수 있다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

