판다 전원 반환하는 日, 54년 만에 판다 없는 나라 된다

중일관계 냉각 여파

54년 만에 판다 사육 마무리

중국과 대여 재개 불투명

일본 우에노동물원에 남아 있던 마지막 자이언트판다 두 마리가 오는 27일 중국으로 돌아가 예정이다. 이번에 판다를 중국으로 반환하면 일본은 1972년 중국과의 국교 정상화 이후 54년 동안 이어져 온 판다 사육의 역사를 마무리하게 된다.

일본 우에노동물원에 남아 있던 마지막 자이언트판다 '샤오샤오' AP연합뉴스

20일 연합뉴스는 도쿄도 발표를 인용해 우에노동물원에서 태어난 수컷 판다 '샤오샤오'와 암컷 '레이레이'가 이달 27일 나리타공항을 통해 중국으로 반환한다고 보도했다.

두 판다는 2021년 6월, 우에노동물원에서 태어난 쌍둥이로, 부모인 '리리'와 '신신'은 이미 2024년 9월 중국으로 반환된 바 있다. 이들 판다는 오는 25일까지 일반에 공개하며, 온라인 관람 신청은 이미 마감한 상태다. 이번 반환으로 일본 내 자이언트판다는 모두 사라지게 된다.

교도통신 등 일본 언론은 최근 다카이치 사나에 경제안보상이 대만 유사시 관련 발언을 한 이후 중일 관계가 냉각된 점을 언급하며, 중국과의 새로운 판다 대여 협상이 당분간 어려울 것이라고 보도했다. 중국은 자국 고유의 멸종위기종인 자이언트판다를 우호적인 국가에 대여하는 '판다 외교'를 오랫동안 유지해왔다.

대부분의 판다는 일정 기간 대여되며, 해외에서 태어난 새끼 판다는 보통 만 4세 전후에 중국으로 반환해야 한다. 이는 자연 번식이 가능한 시기와 맞물려 있다. 중국 측은 이 시기에 판다를 본국으로 데려와 사천성 청두에 위치한 판다 사육·연구 센터에서 유전적 다양성을 고려한 교배 및 보존 프로그램에 참여시키고 있다.





아울러 이 같은 조처는 중국 정부가 판다를 국가 자산으로 간주하고, 유전자 보존과 번식 관리 프로그램의 일환으로 엄격히 운영하기 때문이다 중국 정부는 반환 시기를 철저히 관리하고 있으며, 외교적 긴장 상황에서도 이를 예외 없이 적용하고 있다. 미국, 독일, 일본 등에서 최근 판다 반환이 잇따른 것도 계약 만료 및 정치·외교적 여건 변화에 따른 조치로 해석할 수 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

