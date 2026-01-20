멕시코 대통령 "BTS 공연 역사적" 티켓 예매 감시 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현지팬들, 가격·수수료 공개 등 요구

클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령. AP연합뉴스

멕시코 대통령이 5월로 예정된 그룹 방탄소년단(BTS)의 멕시코시티 콘서트를 "역사적"이라고 평가하며 K팝의 영향력을 강조했다.

클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 19일(현지시간) 정례 기자회견에서 "유명 한국 그룹인 방탄소년단이 멕시코에 오는 것은 매우 기쁜 일"이라며 "멕시코 젊은이들이 오랫동안 요청해 온 사안"이라고 밝혔다.

방탄소년단은 월드투어 일정으로 5월7일과 9~10일 멕시코시티 GNP 세구로스 스타디움에서 공연을 펼친다. GNP 세구로스 스타디움은 6만여명을 수용하는 공연장으로 블랙핑크, 트와이스와 폴 매카트니, 테일러 스위프트 등 세계적인 아티스트들이 무대에 올랐다.

셰인바움 대통령은 "콘서트 티켓 예매와 관련한 문제가 있었다"며 "연방소비자원장이 직접 설명할 것"이라고 언급했다. 이반 에스칼란테 멕시코 연방소비자원 원장은 "티켓 사전 판매 시작 전 좌석 배정 등을 놓고 민원 4700여건을 접수했다"고 전했다.

현지 팬들은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 좌석 배치도 공개와 투명한 수수료, 가격 정보 제공 등을 요구하고 있다. 에스칼란테 원장은 티켓 판매 대행사에 모든 정보를 투명하게 공개하라는 공식 문서를 발송할 예정이다. 공식 팬클럽 '아미' 대상 사전 예매 물량과 단계별 판매 비율 고지도 요구할 계획이다.





한국에서도 6월12~13일 예정된 방탄소년단 부산 공연을 앞두고 숙박업소 바가지요금 문제가 불거진 바 있다. 이재명 대통령은 당시 엑스(X·옛 트위터)에 관련 기사를 공유하며 직접 문제를 제기했다.





