국회서 난투극이? 멱살잡고 주먹질…코뼈 부러진 '튀르키예' 의원

아킨 구를렉 신임 법무부 장관 취임 선서 중 충돌

주먹 휘두르며 고성

튀르키예 의회에서 여야 의원들이 주먹을 주고받는 난투극을 벌였다. 신임 법무부 장관의 취임 선서를 저지하기 위해 야당 의원이 피켓 시위를 벌였고, 이에 여당 의원들이 맞서면서 충돌이 빚어진 것으로 전해졌다.

지난 11일 튀르키예 의회에서 아킨 구를렉 신임 법무부 장관의 임명을 두고 여야 의원 간의 난투극이 벌어졌다. 로이터 연합뉴스

12일(현지시간) AP통신, 유로뉴스 등에 따르면 전날 튀르키예 의회에서 아킨 구를렉 신임 법무부 장관의 취임 선서를 앞두고 여야 의원들 사이 마찰이 생겨 몸싸움이 일어났다. 이 장면은 튀르키예 국민에게 그대로 생중계됐다.

레제프 타이이프 에르도안 대통령이 임명한 구를렉 장관이 선서를 하려고 단상에 오르자 제1 야당인 공화인민당(CHP) 소속 의원들이 이를 저지하기 위해 몰려들었고, 집권당인 정의개발당(AKP) 의원들도 가세하면서 언쟁이 벌어진 것이다.

튀르키예 의회에서 여야 의원들이 주먹을 휘두르고 밀치는 등 난투극을 벌이고 있다.유로뉴스 유튜브

언쟁은 곧 '난투극'으로 번졌다. 튀르키예 국민에게 생중계된 당시 영상을 보면 몇몇 의원들이 주먹을 휘두르기 시작하자 주변의 다른 의원들도 함께 달려들었다. 이들은 고성을 지르며 서로 엉겨붙었다.

매체 등은 이번 난투극으로 의원 1명의 코뼈가 부러졌고 다른 의원들도 크고 작은 부상을 입었다고 보도했다. 국회의사당 바닥도 손상된 것으로 알려졌다.

결국 15분간 휴회한 후에야 구를렉 장관의 선서가 다시 진행됐다. 구를렉 장관은 여당 의원들에게 둘러싸인 채 보호를 받으며 선서를 마쳤다.

지난 11일 튀르키예 의회에서 아킨 구를렉 신임 법무부 장관의 임명을 두고 여야 의원 간의 난투극이 벌어졌다. AP 연합뉴스

아킨 구를렉 신임 법무부 장관은 2003년부터 장기 집권 중인 레제프 타이이프 에르도안 대통령의 측근 중에서도 야당 압박에 앞장서 온 강경파로, 야당은 장관 임명을 사법부 장악의 선전포고로 받아들이며 강하게 반대해 온 것으로 알려졌다.

튀르키예 의회 내 몸싸움은 새삼스러운 일이 아니다. 튀르키예는 정치적 갈등이 격화될 때마다 의원 간 물리적 충돌이 반복돼 온 곳으로 유명하다.지난해 12월에는 2026년도 예산안 심의 과정에서 감정이 격앙되며 여야 의원 수십 명이 뒤엉킨 집단 충돌이 벌어졌고, 일부에서는 부상자도 발생했다.





또한 2024년 11월에는 정부가 야당 소속 시장들을 해임한 데 반발해 격렬한 몸싸움이 이어졌다. 같은 해 8월에도 야당 의원 제명 문제를 둘러싸고 대립이 격화되며 물리적 충돌 사태로 번졌다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

