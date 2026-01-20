GD 소속사 갤럭시코퍼레이션, APEC 개최 기여 대통령표창

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가수 지드래곤이 지난해 10월 경주 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영 만찬에서 공연하고 있다. 연합뉴스

인공지능(AI) 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션이 2025 APEC 정상회의 국가 개최에 기여한 공로로 대통령표창을 받았다고 20일 밝혔다.

갤럭시코퍼레이션은 소속 아티스트 지드래곤이 APEC 공식 홍보대사로 위촉되고 정상회의 공식 협찬사로 선정되는 등 정상회의 운영을 지원했다. 최용호 갤럭시코퍼레이션 대표는 지드래곤의 최연소 옥관 문화훈장 수훈에 이어 이번 대통령표창 수여를 이끌었다.

지드래곤은 환영 만찬에서 특별 공연을 선보였다. 알베르토 반 클라베렌 칠레 외교장관과 마크 카니 캐나다 총리 등 세계 정상들은 휴대전화로 공연 무대를 촬영했다. 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석도 공연을 함께 관람했다.

갤럭시코퍼레이션과 지드래곤은 '피스 위드 크리에이트(Peace with Create)' 메시지를 담은 응원봉 패키지를 참석 정상들에게 전달했다.

이재명 대통령 표창. 갤럭시코퍼레이션 제공

갤럭시코퍼레이션 측은 "APEC 정상회의에 참여해 한국 문화의 위상을 알리고 국가 영향력에 힘을 보탤 수 있어 영광이었다"며 "한국 콘텐츠의 힘을 보여준 뜻깊은 자리였다"고 밝혔다.





최근 기업가치 1조원인 유니콘 기업으로 등극해 대통령 방중 경제사절단에 참여한 갤럭시코퍼레이션은 한국과 중국 사이에서 가교 역할을 이어가고 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

