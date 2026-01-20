김시우, 세계랭킹 42위…'한국 넘버 1'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소니 오픈 공동 11위 선전 포인트 획득

셰플러, 매킬로이, 플리트우드 톱 3 유지

고터럽 11계단 도약 17위, 임성재 48위

김시우가 세계랭킹 42위로 올라섰다.

19일(현지시간) 발표된 남자 골프 주간 세계랭킹에서 1.9754점을 받아 지난주 46위에서 4계단 도약했다. 한국 선수 가운데 최고 랭킹이다. 전날 미국 하와이주 호놀룰루 와이알레이 컨트리클럽(파70)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 2026시즌 개막전 소니 오픈(총상금 910만달러)에서 공동 11위를 차지해 랭킹 포인트를 획득했다.

김시우가 소니 오픈 4라운드 1번 홀에서 티샷을 하고 있다. 호놀룰루(미국)=AFP연합뉴스

스코티 셰플러(미국), 로리 매킬로이(북아일랜드), 토미 플리트우드(잉글랜드), 잰더 쇼플리, 러셀 헨리(이상 미국)가 톱 5를 유지했다. 소니 오픈에서 개인 통산 3승째를 수확한 크리스 고터럽(미국)은 지난주 28위에서 17위로 11계단 점프했다.





한국은 임성재가 4계단 떨어진 48위다. 올해 LIV 골프로 진출한 안병훈은 공동 105위에 자리했다. 김주형 109위, 지난해 콘페리(2부) 투어에서 뛰고 올해 1부로 복귀한 김성현은 소니 오픈에서 공동 13위로 선전, 세계랭킹이 14계단이나 상승한 150위에 올랐다. 한국프로골프(KPGA) 선수 중엔 옥태훈이 세계랭킹 181위로 가장 높았다.





