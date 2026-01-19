본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

태권도, '제2의 씨름' 되나…정부, 남북 공동 등재 추진

이종길기자

입력2026.01.19 19:37

시계아이콘00분 56초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

국가유산청, 차기 신청 종목 확정
北 선점 시도에 '공동 등재'로 급선회
'확장 등재'까지 투 트랙 전략 펼칠 듯

태권도, '제2의 씨름' 되나…정부, 남북 공동 등재 추진 연합뉴스
AD

정부가 태권도를 유네스코 인류무형문화유산으로 등재하기 위한 절차에 착수했다. 최종 목표는 남북 공동 등재다. 2018년 씨름 이후 8년 만에 남북이 문화유산으로 손을 맞잡을지 주목된다.


국가유산청은 최근 문화유산위원회 회의를 열고 차기 유네스코 인류무형문화유산 등재 신청 대상으로 태권도를 선정했다고 19일 밝혔다. 오는 3월 무형유산보호협약 정부 간 위원회 사무국에 신청서를 제출할 예정이다.


이번 결정은 북한의 빠른 행보와 무관치 않다. 북한은 2024년 3월 '조선민주주의인민공화국의 전통 무술 태권도(Taekwon-Do)'라는 이름으로 등재 신청서를 제출했다. 현재 유네스코의 심사가 진행 중이다. 결과는 올해 12월 중국 샤먼(廈門)에서 열리는 제21차 위원회에서 나온다.


태권도, '제2의 씨름' 되나…정부, 남북 공동 등재 추진 연합뉴스

북한의 단독 신청 당시만 해도 "공동 논의는 없었다"며 선을 그었던 당국의 입장은 최근 급선회했다. 태권도가 한반도 고유 무예인 만큼, 남북이 제각각 등재할 경우 불거질 정통성 시비와 소모적인 외교전을 사전에 차단하겠다는 포석으로 풀이된다.


정부의 전략은 크게 두 가지다. 첫째는 2018년 '씨름'의 전례를 따르는 것이다. 당시 남북은 각각 씨름을 신청했으나, 문재인 정부의 외교적 노력과 유네스코의 중재로 사상 첫 공동 등재를 이뤄냈다. 당시 위원회는 안건을 만장일치로 통과시키며 "평화와 화해를 위한 전례 없는 결정"이라고 밝혔다.


둘째는 '확장 등재' 방식이다. 심사가 임박한 북한이 먼저 등재하면, 이후 한국이 등재 대상을 확장하는 형식으로 합류하는 시나리오다. 국가유산청 관계자는 "모든 가능성을 열어두고 절차를 진행 중"이라면서 "씨름의 선례가 있는 만큼 공동 등재를 최우선으로 검토하되, 상황에 따라 유연하게 대응할 방침"이라고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

태권도, '제2의 씨름' 되나…정부, 남북 공동 등재 추진 연합뉴스

한국은 2001년 '종묘제례 및 종묘제례악'부터 2024년 '장(醬) 담그기'까지 인류무형문화유산 스물세 건을 보유하고 있다. 올해 등재 심판대에는 '한지(韓紙) 제작의 전통 지식과 기술'이 오른다. 태권도의 등재 여부는 신청서 제출 뒤 심사를 거쳐 이르면 2028년경 판가름 날 전망이다. 다만 남북 공동 등재가 급물살을 탈 경우, 씨름 때처럼 패스트트랙(신속 처리)이 적용될 여지도 배제할 수 없다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

21:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기