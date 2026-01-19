현직 경찰관 만취 운전 사고…CCTV 관제센터에 적발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

면허 취소 수준…직위해제

전남경찰청 전경.

AD

전남경찰청 소속 현직 경찰관이 만취 상태로 운전을 하다 사고를 낸 뒤 폐쇄회로(CCTV) 관제센터의 신고로 덜미를 잡혔다.

19일 전남 무안경찰서는 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 전남경찰청 소속 50대 A 경위를 불구속 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

A 경위는 지난 16일 오전 0시 15분께 전남 무안군 삼향읍의 한 도로에서 술에 취해 차를 몰다 도로변 연석을 들이받고 인도로 올라타는 단독 사고를 낸 혐의를 받고 있다.

범행은 늦은 밤 도로 상황을 살피던 CCTV 관제센터 요원의 눈썰미로 발각됐다. 사고 장면을 목격한 관제센터 측이 즉시 경찰에 신고했고, 출동한 경찰이 현장에서 A 경위를 붙잡았다.

음주 측정 결과 A 경위의 혈중알코올농도는 면허 취소 수치에 해당하는 만취 상태였던 것으로 드러났다.





AD

경찰은 A 경위를 직위해제 조치했으며, 정확한 사건 경위 조사가 마무리되는 대로 징계 절차를 밟을 예정이다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>