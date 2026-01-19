본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

유선호 숏폼 드라마 '꿈에서 자유로' 4인 포스터 공개

이이슬기자

입력2026.01.19 16:00

시계아이콘00분 39초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

아이윌미디어 신작

유선호 숏폼 드라마 '꿈에서 자유로' 4인 포스터 공개 '꿈에서 자유로' 한 장면. 아이윌미디어 제공
AD

아이윌미디어는 제작 중인 숏폼 드라마 '꿈에서 자유로'의 포스터를 19일 공개했다.


'꿈에서 자유로'는 학교폭력에 시달리던 여고생 정민이 자각몽 속에서 의문의 남자 시윤을 만나 복수를 제안받으며 벌어지는 학원 판타지물이다. 동명의 네이버 웹툰이 원작이다.


배우 유선호가 꿈과 현실을 오가는 시윤 역을 맡았고 여주하가 자각몽에서 복수를 꿈꾸는 정민을 연기한다. 추시우는 정민의 마음을 흔드는 재혁 역으로, 권채원은 교내 권력자 주현 역으로 각각 출연한다.


이날 공개한 단체 포스터는 극 중 네 인물의 관계를 보여준다. 함께 공개한 유선호의 캐릭터 포스터는 학교를 배경으로 주인공 시윤의 역할을 강조했다.

유선호 숏폼 드라마 '꿈에서 자유로' 4인 포스터 공개 '꿈에서 자유로' 포스터. 아이윌미디어 제공

유선호는 "짧은 촬영 기간에도 제작진이 합심해 작업을 마쳤다"며 "시청자들도 극의 재미를 함께 즐겨주길 바란다"고 말했다. 여주하는 "스태프와 호흡이 좋아 현장에 가는 것 자체가 행복했을 정도"라며 "많은 사랑을 받은 원작의 정민을 연기할 수 있어 감사한 마음으로 임했다"고 밝혔다.


추시우는 "스스로 부족한 부분을 마주하며 배울 수 있었던 시간이었다"며 "감독과 스태프의 노고에 진심으로 고마움을 전한다"고 했다. 불량 학생 역할을 맡아 연기 변신에 나선 권채원은 "학원물 출연이라는 목표를 이번 작품을 통해 이뤘다"며 "첫 도전인 만큼 배역에 대한 고민과 애정이 깊으며 결과물이 기대된다"고 전했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

아이윌미디어와 크릭앤리버엔터테인먼트가 공동 제작한 '꿈에서 자유로'는 현재 후반 작업을 진행하고 있다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기