여야 원내지도부, 통일교·공천헌금 특검 논의했지만 '공회전'

황서율기자

입력2026.01.19 15:20

19일 여의도 국회에서 원내 2+2 회동
與 "통일교 특검에 신천지 포함해야"
野 "신천지 별도 특검으로 진행해야"

여야 원내지도부가 만나 통일교 특검 수사 내용에 신천지 특검을 포함할지 여부 등을 놓고 논의했지만, 이견을 좁히지 못했다. 국민의힘이 요구하는 민주당 공천헌금 의혹 특검은 민주당이 받아들일 수 없다는 입장이다.


여야 원내지도부, 통일교·공천헌금 특검 논의했지만 '공회전' 연합뉴스
19일 여의도 국회 운영위원장실에서 더불어민주당 한병도 원내대표·천준호 원내운영수석부대표와 국민의힘 송언석 원내대표·유상범 원내운영수석부대표는 통일교 특검 관련 논의를 위해 회동을 진행했다.


회동 직후 송 원내대표는 기자들과 만나 "우리 당의 장동혁 당 대표가 목숨을 걸고 쟁취하고자 하는 것은 쌍특검(민주당 공천헌금 의혹·통일교 게이트 특검)을 받아내겠다는 것"이라며 "그러나 이날 한 원내대표와 회담했지만 민주당 쪽에선 이를 수용할 의사가 없어 보인다"고 밝혔다.


그는 "당초에 국민의힘이 통일교 특검을 주장했을 때 갑자기 신천지를 들고나와 통일교·신천지 특검을 하자고 물타기를 시도했다"라며 "그래서 저희가 굳이 한다면 통일교 특검 하나, 신천지 특검 하나 각각 두 개의 별도 특검으로 발족시키자고 했다. 두 개 특검을 같이할 경우 (국민의힘 중심) 편향 수사 우려가 있기 때문이다"고 주장했다.


송 원내대표는 "특검 자체가 각각 (의제를) 책임지고 진실을 규명할 수 있도록 제안했지만, 민주당은 그 부분에서도 수용하긴 어렵다는 입장"이라며 "당내 의견을 좀 더 수렴해서 다시 논의해보자고 하고 나온 상태"라고 했다.


'공천헌금 의혹 특검 관련 민주당의 입장은 어땠냐'를 묻는 기자의 질문에 송 원내대표는 "(민주당은) 대통령이 합수단에 수사 지시를 했다는 이유로 당장 수용할 생각 없다는 취지로 얘기하고 있다"며 "그러나 김경 시의원이 3번 소환조사를 하면서 진술이 공개되고 있는데, 수사의 기본을 망각한 것이다. 진실을 은폐하고 입맞춤할 시간을 벌어주는 수사가 아닌지 의구심이 든다"고 말했다.


한 원내대표는 기자들과 만나 "(국민의힘이 주장하는) 특검의 문제는 첫 번째 통일교 특검에 민중기 특검을 넣자는 것이다. 이는 정치적 의도가 있는 것"이라며 "그래서 저희(민주당)는 통일교·신천지 관련은 한꺼번에 하자고 주장하는 것이다"고 전했다.


그러면서 한 원내대표는 '민중기 특검이 수사 대상에서 빠지면 협상의 여지가 있냐'는 질문에 "민중기 특검이 빠지고 통일교·신천지를 동시 특검해 정교분리 원칙을 확실히 지키고, 다시는 종교가 경선 과정에 개입하지 못하게 한다면 저희는 수용할 여지가 있다"고 답했다.




황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

