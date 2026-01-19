AI시대 대학 홍보 어떻게?… 부울경제 대학홍보협의회 동계워크숍

홍보협 차기 회장에 국립부경대 최지성 팀장

부산·울산·경남·제주 지역대학홍보협의회(회장 정윤태, 동명대 홍보팀장)가 지난 16일 부산 동의대학교에서 '2025학년도 부·울·경·제 지역대학홍보협의회 동계 워크숍'을 열었다.

이날 행사에 회원대학 홍보팀장과 한국대학홍보협의회장 등 관계자 50여명이 참석해 ▲대학 홍보 전략 특강 ▲정년퇴임 직원 감사패 전달 ▲차기 협의회장교 발표 등 다양한 프로그램을 진행했다. 대학 홍보 담당자의 전문성 강화와 회원대학 간 교류·연대를 다지는 시간도 가졌다.

부울경제대학홍보협의회 동계 워크숍이 진행되고 있다.

특강에서 숙명여자대학교 커뮤니케이션팀 최성희 팀장이 '학생 리더십 그룹과 함께하는 대학 브랜드 커뮤니케이션 전략'을 주제로 발표해 재학생이 홍보 주체로 참여하는 대학 홍보 방안을 제시했다.

이어 영산대학교 홍보팀 김승기 팀장은 'AI 시대, 대학 홍보 전략'을 주제로 강연하며 AI를 활용한 대학 홍보 업무 프로세스와 실제 적용 사례를 공유했다.

정윤태 협의회장은 "이번 동계 워크숍은 급변하는 AI 시대에 대학 홍보의 방향성과 역할을 함께 고민하는 뜻깊은 자리였다"며 "대학 간 상생과 협력을 위한 소통의 장을 지속적으로 마련해 나가겠다"고 말했다.





부·울·경·제 지역대학홍보협의회에는 동명대학교를 비롯해 부산·울산·경남·제주 지역의 국·사립대학 19개교가 회원으로 참여하고 있다. 차기 26대 협의회장으로는 국립부경대학교 대외홍보센터 최지성 팀장이 선임됐으며 오는 3월부터 임기가 시작된다.





