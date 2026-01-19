울릉도서 미국 투산으로… 섬 소년·소녀들, 세계 향해 첫발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홈스테이·학교정규수업·현장체험

"나리분지보다 넓더라" 울릉중 학생들, 투산 사막에 서다.

경북 울릉군은 국제적 경험 확대와 세계적 인재 성장을 목표로 미국 어학연수 프로그램인 TKAP(Tucson-Korea Ambassador Program)을 지난 16일부터 2월 10일까지(27박 28일) 운영한다.

미국해외어학연수. 울릉군 제공

이번 연수에는 울릉중학교 2학년 학생 20명이 참여하며, 연수는 미국 애리조나주 투산시에서 진행된다. 학생들은 현지 공립학교의 정규 수업 과정에 직접 참여해 미국 학생들과 교류하며 실질적인 영어 활용 능력을 키우게 된다.

특히 또래 학생이 있는 현지 가정에서의 홈스테이 프로그램을 통해 일상 속 문화 체험은 물론, 국제적 시각과 협력 역량을 자연스럽게 함양할 수 있도록 구성했다. 이를 통해 학생들이 단순한 어학연수를 넘어 세계 시민으로서의 소양을 기를 수 있을 것으로 기대된다.

아울러 교실 수업에 그치지 않고, 투산 지역의 주요 역사·자연·문화 명소를 주 1회 이상 방문하는 현장 체험학습을 병행해 미국 사회와 문화를 직접 체험하는 기회도 제공한다.

이번 연수는 출국에 앞서 지난 15일 서울에서 사전 오리엔테이션을 실시해 현지 문화, 기본 상식, 생활 영어, 입국 절차 등을 미리 체험하도록 함으로써 학생들의 미국 현지 적응을 돕도록 했다.

울릉군의 미국 어학연수 프로그램은 2008년 처음 시작된 이후 현재까지 지속적으로 운영되고 있다.

남한권 군수는 "이번 프로그램이 학생 개인의 성장을 넘어 지역사회에도 긍정적인 변화를 가져올 것으로 기대한다"며 "국제무대를 경험한 학생들이 장차 울릉도의 발전을 이끌고, 울릉도가 세계와 교류할 수 있는 기반을 다지는 계기가 되길 바란다. 섬 지역 교육의 새로운 가능성을 보여주는 의미 있는 사례가 될 것"이라고 말했다.

연수 종료 후에는 연수 기간 중 우리 학생들과 1대1로 매칭된 현지 미국 학생들을 한국으로 초청해 울릉도의 문화와 대한민국의 전통을 소개하는 후속 프로그램도 추진할 예정이다,





이를 통해 양국 학생 간의 우정과 문화적 이해를 더욱 깊이 다지고, 울릉도가 세계와 연결되는 교육 교류의 기반을 마련할 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

