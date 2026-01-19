진도군, 진도개 Dog스포츠 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 31일 첫 공연 시작

진도개 스포츠 공연으로 관광객들의 호응을 얻은 진도개 테마파크.진도군 제공

전남 진도군이 오는 31일부터 진도개 테마파크에서 올해 첫 진도개 독(Dog) 스포츠 공연을 시작한다.

군에 따르면 진도개 관련 문화와 우수성을 알리기 위해 12월까지 진도개 테마파크 일원에서 주말 독 스포츠와 진도개 학습체험장 등 다양한 체험 프로그램을 운영한다.

평일에는 오전 10시와 오후 3시에 독 스포츠를 진행하며, 토요일과 일요일, 공휴일 오전 11시에는 진도개 교감 공연과 달리기, 어질리티, 진도개 학습체험장 등을 운영한다.

진도개 테마파크에서는 진도개홍보관과 썰매장, 진돌이 놀이터, 미니동물농장, 어린이 놀이시설 등도 함께 운영해 방문객 편의 제공에 나선다.

군은 지난해 주말 독 스포츠를 총 117회 운영했으며, 약 16만 명이 진도개 테마파크를 방문했다고 설명했다.

군 관계자는 "설 연휴 기간 진도를 찾는 귀성객과 관광객을 대상으로 다양한 체험과 전시 프로그램을 운영할 계획"이라고 말했다.





한편 군은 오는 5월 초 진도개 테마파크 일원에서 반려견과 함께 참여할 수 있는 '진도개 페스티벌 및 선발대회'를 개최할 예정이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

