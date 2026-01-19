파라다이스시티, 佛미식장인 에릭 프라스 셰프와 갈라 디너

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 7일 아트파라디소 파인다이닝 '새라새'서 진행

품격 프렌치 디너 7코스·와인 페어링 4종 제공

파라다이스는 인천 영종도 복합리조트 파라다이스시티의 럭셔리 부티크 호텔 아트파라디소 내 파인다이닝 레스토랑 '새라새'에서 프랑스 출신의 에릭 프라스 셰프를 초청해 갈라 디너를 진행한다고 19일 밝혔다.

에릭 프라스 셰프. 파라다이스 제공

에릭 프라스 셰프는 2004년 프랑스에서 '최고 장인상(MOF)'을 수상한 미식 거장으로 통한다. 이 상은 프랑스 정부가 특정 분야의 뛰어난 기술과 실력을 공식적으로 인정해 수여하는 최고 권위의 상으로 알려져 있다. 그가 줄곧 착용하는 청백적의 삼색 넥 칼라는 '최고 장인'을 의미한다.

그가 프랑스 부르고뉴 지방 샤니에서 운영하고 있는 레스토랑 '메종 라믈루아즈(Maison Lameloise)'는 2007년 이후 글로벌 미식 가이드 미쉐린 3스타 등급을 유지하고 있다. 중국 상하이에서 운영 중인 분점도 2020년에 미쉐린 1스타를 획득한 바 있다.

에릭 프라스 셰프의 요리 철학은 '전통 속의 진화'다. 그의 코스에서는 프렌치 파인다이닝의 전통을 지키면서도 미식의 진화를 추구하는 음식의 깊이를 느낄 수 있다. 퍼프 페이스트리에 감싼 달팽이 요리와 샤니 스타일 비둘기 요리, 쉬젯식 크레프 디저트 등이 대표적인 메뉴로 꼽힌다.

다음 달 7일 진행하는 갈라 디너에서도 에릭 프라스 셰프의 요리 철학을 고스란히 경험할 수 있다. 디너 코스는 달팽이와 문어를 곁들인 애피타이저 토스트를 시작으로 랑구스틴을 바삭하게 튀긴 라이스 퍼프 요리, 황새치 및 성게 소스를 곁들인 사바용, 관자와 흑트러플, 소고기 필레 등으로 구성됐다. 디저트로는 발로나 초콜릿&까시스와 미니 디저트 3종을 선보인다. 샴페인과 화이트 와인, 레드 와인, 디저트 와인 등 4종의 와인 페어링도 제공한다.

아트파라디소는 에릭 프라스 셰프의 갈라 디너를 기념해 편안한 미식 여행을 즐길 수 있는 객실 패키지도 운영한다. '에릭 프라스 갈라 디너 & 스테이' 패키지를 이용하면 갈라 디너 성인 2인, 레이트 체크아웃 서비스, 수영장 및 사우나, 고품격 스파 씨메르 이용, 발렛 주차 등 혜택을 누릴 수 있다.





파라다이스시티 관계자는 "이번 갈라 디너는 단순한 식사 행사가 아니라 거장인 에릭 프라스 셰프의 미식 철학을 느낄 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 파라다이스시티는 식음(F&B) 콘텐츠를 한 단계 격상시킬 수 있도록 식음 문화 발전을 위한 활동과 노력을 이어나갈 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

