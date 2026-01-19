"토지주 희생 전제한 주택정책 바꿔야"…공전협, 신년 정책 포럼

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공공주택지구 전국연대 대책협의회

5개항 건의문 채택…여야 의원 참석

"국민 재산권 침해하는 정책 중지해야"

공공주택지구 전국연대 대책협의회(공전협)가 19일 오후 2시 국회의원회관 제8간담회장에서 '정부의 주택공급정책과 사유재산권 침해, 이대로 좋은가'를 주제로 신년 정책포럼을 개최했다.

공공주택지구 전국연대 대책협의회가 19일 '정부의 주택공급정책과 사유재산권 침해, 이대로 좋은가'를 주제로 신년 정책포럼을 개최했다. 포럼 후 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 공전협 제공.

AD

포럼에는 경기, 인천 등 3기 신도시 및 수도권 수용지구 주민대책위원회와 부산, 대구, 광주 등 전국 대책위원회 대표, 생계조합 대표, 공전협 자문사 관계자 등 80여명이 참석했다. 이언주 의원(민주당 수석최고위원), 맹성규 의원(국회 국토교통위원장), 이인선 의원(국회 여성가족위원장), 이광재 전 의원(전 국회사무총장) 등 여야 의원들도 참석해 축사와 격려사를 했다.

이날 포럼에서는 공전협 임채관 의장을 비롯한 중앙본부 관계자, 전국 96개 수용지구 주민대책위원회 대표자 명의로 '강제수용지구 사유재산권 보호를 위한 대정부 건의문'을 채택했다.

공전협의 대정부 건의는 ▲사업인정고시 후 2년 내 보상 착수 및 보상지연 시 '지연가산금' 부가 ▲토지 감정평가 재평가기준 적용비율 상향조정(110%→130%) ▲수용지구 양도세 감면율 및 감면액 확대 위한 '양도소득세법' 전면 개편 ▲대토보상 방법 확장 및 저렴한 가격, 조속한 공급 요구 ▲원주민 생계지원 대책 마련 및 대상 사업영역 확대 시행 등 5개 사항을 담고 있다.

정책포럼은 이종훈 변호사(유한법인 동인)의 발제와 조정흔 경실련 토지주택위원장(감정평가사), 정양현 변호사(법무법인 하우 대표변호사), 공대석 공전협 부의장, 이은영 가이아 컨설트 대표가 지정토론자로 나섰다.

임채관 공전협 의장은 개회 인사에서 "정부의 무분별한 주택공급정책은 토지주의 희생을 전제로 하고 있다"면서 "국민을 보호해야 할 국가가 오히려 국민의 재산권을 침해하는 정책은 중지해야 마땅하며, 공공의 목적과 국민의 권리가 균형을 이루는 정책으로의 전환이 필요한 시점"이라고 강조했다.

이종훈 변호사는 발제를 통해 "강제수용의 패러다임 전환, 즉 피수용자를 강제수용의 대상으로만 보는 것이 아니라 전체 택지개발의 동반자 내지 협력자로 보는 것으로 전환할 경우 현재보다 택지개발을 통한 주택공급에 괄목할만한 성과를 기대하게 될 것"이라며 적기의 정당한 보상, 양도소득세의 과세이연, 대토보상의 활성화, 생계조합의 업무 확대 등의 분야에서 정부의 '발상의 전환'을 강조했다.

조정흔 경실련 위원장은 "무분별한 공익사업이 공급과잉, 원가상승, 부동산 양극화 문제의 심화라는 악순환을 유발하게 될 것"이라면서 "택지공급이라는 결과 못지않게 과정 또한 절차의 정당성이 있어야 한다"고 지적했다.





AD

정양현 변호사는 보상지연에 따른 피해구제책 마련, 이주대책용 공동주택용지 공급면적 대폭 확대 필요성을 제기하면서 "이주자택지 공급대상자가 받는 공동주택용지의 경우, 1인당 대지면적 현행 20평 미만에서 공급면적을 40평~50평 정도로 대폭 상향시킬 필요가 있다"고 주장했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>