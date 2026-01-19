'재도전 포기' 잇따른 국대 AI…"설계도부터 국산이어야"

독자성 잣대에 업계 이탈 가속

KT·네이버클라우드 등 포기 속출

설계도 국산기준 공방 논쟁 심화

AD

"업계는 이미 국가대표 AI 프로젝트 시작 전부터 지금과 같은 상황을 우려했다. 정부가 지금이라도 명확한 기준을 세워달라."

독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델(독파모) 프로젝트 1차 단계평가 후폭풍이 거센 가운데 향후 2차 단계평가에서 더욱 엄격한 잣대가 적용될 것으로 예상되면서 이미 재도전을 포기한 업체들이 속출하고 있다.

19일 관련업계에 따르면 과학기술정보통신부가 2차 평가에서 기존 탈락팀을 포함해 재공모 방침을 밝혔지만 KT, 네이버클라우드, 카카오, NC AI는 재도전 하지 않기로 방침을 정했다. 주요 스타트업들도 재도전 여부를 심도있게 타진하고 있지만 아직 재도전을 밝힌 업체는 나타나지 않고 있다.

KT 고위관계자는 아시아경제와의 통화에서 "재공모 참여에 관한 문의가 많이 오고 있지만 애초에 재도전할 의사가 없었다"면서 "AI 역량 강화를 위해 노력해왔고 조만간 새 수장을 맞이하는 만큼 향후 국가 AI 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 구체적인 방안들이 나올 것으로 본다"고 말했다.

1차 평가에서 탈락한 기업들의 고충도 이어지고 있다. 블라인드 등 각종 IT업계 게시판에는 독자성 기준에 대한 갑론을박이 이어지고 있다. 네이버(NAVER)는 그래픽처리장치(GPU) 등 충분한 인프라를 이미 보유해 자체적으로 모델을 개발해도 경쟁력이 있다는 판단을 내린 것으로 정리됐지만 최종 선정의 가장 유력한 후보였던 만큼 패배로 인한 충격이 가시지 않고 있다.

익명을 요구한 업계 관계자는 "국대 AI가 화제가 돼 컨소시엄 참여를 고민했지만 진정한 독자 AI라면 아키텍처(설계도) 부터 국산이어야 한다는 신념 속에 참여하지 않았다"면서 "장기적인 비전하에 진정한 국산 AI 양성을 위해서라면 시간이 다소 걸리더라도 데이터 수집부터 모델 아키텍처 구성까지 처음부터 다져야 할 것"이라고 말했다. 잘 튜닝된 중국 파생 모델로는 독자성 논란을 불식시킬 수 없으며, 해외 모델 미세조정이 아닌 아키텍처부터 우리의 것이어야 한다는 설명이다.

또 다른 업체 관계자는 "터질 게 터졌다. 오픈소스를 사용할 수는 있지만 핵심 가중치를 업데이트 없이 쓴다면 독자 AI가 아니다"면서 "1차 선정 전에 정부가 관련 기준을 보다 명확히 해줬다면 업계의 시행착오를 막을 수 있었을 것"이라고 아쉬움을 토로했다.

2차 평가가 6~7월 시행돼 정예팀 3곳이 선정될 예정인데 신규 업체가 도전하기에는 시간이 부족하다는 지적도 나온다. 한 업체는 "독자성 기준이 강화된 상황에서 뒤늦게 합류한 기업은 현실적으로 시간이 충분치 않다"면서 "GPU 공급 시기 등이 업체마다 다를테고 투입 자원과 인력이 대기업과 차이가 큰 스타트업 입장에서는 도전장을 내밀기 쉽지 않다"고 했다.

다만 일각에서는 독자성에 지나치게 철저한 잣대를 들이대는 것은 현실적으로 무리라는 지적도 있다. 이지형 AI대학원협의회장(성균관대 인공지능학과 교수)은 "'독자'라는 요소를 엄격하게 적용하는 순간 이를 만족하는 국산 AI 모델은 없을 것"이라며 "다른 모델을 참고해 개발하는 과정에서 독자 기술이 개발될 수 있다"고 짚었다.





AD

조경현 뉴욕대 교수는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 "AI의 지능은 토큰, 이미지, 오디오 스니펫 등 다양한 관측값을 고도로 능력 있는 신경망 모델을 활용해 매끄럽게 통합하는 데 있다"면서 "평가 방식을 유연하게 유지하고 빠르게 변화하는 기술에 맞춰 지속적으로 조정할 수 있도록 준비해야 한다"고 말했다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>