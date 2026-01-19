본문 바로가기
KAIST, 'AI 철학 연구센터' 개소 기념 국제 심포지엄

대전=정일웅기자

입력2026.01.19 08:06

"기술이 사회를 바꾸는 속도만큼 그 의미와 방향을 성찰하는 철학이 필요한 시대다. 같은 관점에서 KAIST 인공지능(AI) 철학 연구센터는 인간 중심의 기술발전과 책임 있는 미래 사회를 설계할 핵심 거점이 될 것이다." 이광형 KAIST 총장이 정의한 'AI 철학 연구센터'의 개소 의의다.


KAIST는 21일 대전 본원에서 AI 철학 연구센터 개소 기념 국제 심포지엄을 연다고 19일 밝혔다. AI 철학 연구센터는 철학과 AI 과학기술의 융합으로 인류사회가 직면한 문제를 진단하고 실현 가능한 미래 비전과 대응 전략을 제시할 목적으로 설립됐다.


국제 심포지엄은 포스트 AI 시대에 자율·자유·존엄 등 인간적 가치와 정의·평등·노동 등 사회적 가치를 근본적으로 재성찰하고 인류의 번영에 기여할 철학·과학기술 융합 연구 및 산학 협력 방안을 논의하는 자리로 마련됐다.


KAIST, 'AI 철학 연구센터' 개소 기념 국제 심포지엄 심포지엄에 참여할 주요 연사. (상단 왼쪽부터) KAIST 김동우 교수, MIT 아구스틴 라요 교수, KAIST 이광형 총장, 야스오 데구치 교토철학연구소장, (하단 왼쪽부터) KAIST 박성필 교수, 연세대 니콜라스 장 리 교수, KAIST 김정 교수, 김혜영 파리고등사범학교 연구원. KAIST 제공
행사는 김동우 KAIST AI 철학 연구센터장의 개회사를 시작으로 이광형 KAIST 총장의 축사와 아구스틴 라요 MIT 인문예술사회과학대학장의 영상 축사, 야스오 데구치(Yasuo Deguchi) 교토철학연구소장의 온라인(화상) 기조연설 순으로 진행된다. 이어 국내외 석학의 주제 발표와 종합 패널토론, 질의응답으로 심층적 논의과정을 갖는다.


기조연설을 맡은 야스오 데구치 교토철학연구소장은 '다층가치사회를 향하여'를 주제로 인간의 사회성을 기초로 '나'로부터 '우리'로의 전환을 제안한다. 또 인간·비인간·인공물 사이의 관계를 재정립하고 빈중심(empty-centered) 개념에 기반해 공존과 기술 설계모델을 제시할 예정이다.


이광형 KAIST 총장은 AI, 로보틱스, 뇌-컴퓨터 인터페이스, 유전공학의 발전에 따라 인간과 기계의 경계를 재정의하고 이에 대응할 새로운 사상으로 '휴머니즘 2.0'을 제안한다.


박성필 KAIST 문술미래전략대학원장은 인간 중심의 AI 설계와 활용을 위해 기술의 단순한 이해를 넘어 철학적 성찰 능력을 갖춘 인재의 필요성을 강조, KAIST AI 대학의 연구 및 교육 전략을 소개한다.


김정 KAIST 기계공학과 학과장은 AI와 로보틱스의 결합이 기존 기계공학 및 시스템 설계 패러다임을 전환하고 있음을 짚으며 성능 및 효율 중심의 설계를 넘어 안전·신뢰·상호 작용성 등 인간적 요건을 반영한 인간 중심의 설계 원리를 수립할 필요가 있음을 제안한다.


김혜영 파리고등사범학교 후설아카이브 연구원은 온라인(화상)으로 개인중심주의를 탈피해 사회관계로 인간과 기계의 공존을 새롭게 사유하고 철학적 전환을 모색할 필요가 있음을 주장한다.


김동우 KAIST AI 철학 연구센터장은 "인간처럼 행동하고 사고하는 기계를 올바르게 개발·활용하기 위해선 인간에 대한 깊은 이해가 필수적"이라며 "AI 철학 연구센터는 산·학·연 협력으로 실현 가능한 미래 사회 비전을 제시하는 플랫폼이 될 것"이라고 말했다.


한편 이번 행사는 사전 등록순으로 참석할 수 있다. 등록 마감일은 20일 정오까지다. 행사에서는 동시통역 서비스가 제공되며 KAIST 유튜브 채널에서도 심포지엄 진행 과정을 시청할 수 있다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
