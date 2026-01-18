'쌍특검' 요구 단식 4일째…장동혁 "꽃향기에 정신 가다듬는다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

로텐더홀 농성 지속…지도부 방문 이어져

"당원 응원 없었다면 못 버텼다" 심경 토로

국민의힘 장동혁 대표가 통일교 및 공천비리 특검 도입을 요구하며 시작한 단식 농성이 4일째를 맞았다. 장 대표는 18일 페이스북에 글을 올려 "몸이 힘든 데다 시간이 지날수록 정신을 유지하기 어렵다"면서도 "자유와 법치가 흔들리지 않도록 끝까지 버티겠다"고 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표가 18일 국회 로텐더홀에서 더불어민주당에 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 나흘째 단식 투쟁을 이어가고 있다. 연합뉴스

장 대표는 글에서 "로텐더홀 반대편에서부터 가끔씩 퍼져오는 꽃향기에 정신을 가다듬는다"며 "당원과 지지자들의 응원이 없었다면 버티기 어려웠을 것"이라고 말했다. 이어 "대한민국은 권력자의 힘에 좌우되는 나라가 아니라, 정의가 강같이 흐르는 나라여야 한다"고 덧붙였다.

장 대표의 단식은 지난 15일 시작됐다. 그는 국회 본관 로텐더홀에 텐트를 설치하고 물만 섭취하는 방식으로 투쟁을 이어가고 있다. 주변에서는 피곤한 기색이 역력한 모습이 포착되기도 했으며, 일부 의원들은 단식 현장을 찾아 격려했다.

단식에 대해 당내에서는 반대 의견도 나왔다. 친한동훈계로 분류되는 배현진 의원은 전날 페이스북을 통해 장 대표에게 단식 중단을 촉구했다. 배 의원은 "당내 합의를 거치지 않은 채 단독으로 단식을 시작한 것은 오히려 민주당의 조롱만 부를 뿐"이라며 "지금은 지방선거를 앞둔 시점으로, 당의 분열을 수습하고 조직력을 결집해야 할 때"라고 주장했다.





국민의힘 장동혁 대표가 더불어민주당에 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 단식 투쟁을 나흘째 이어가고 있는 18일 국회 로텐더홀에 장 대표를 응원하는 꽃바구니가 배달되어 있다. 연합뉴스

단식장에는 당 지도부와 의원들의 방문이 이어졌다. 나경원·임이자 의원 등 중진 의원들이 단식 현장을 찾았고, 일부 청년 당원은 국회 앞에서 지지 선언문을 발표하기도 했다. 장 대표는 이들과의 대화에서 "공정한 사회를 만들기 위한 결단"이라며 투쟁 의지를 재차 밝힌 것으로 전해졌다.





