중국 통관 차단에 엔비디아 H200 부품 업체 생산 중단

PCB 등 핵심 부품 업체 생산 멈춰

중국 수요·납품 일정 차질

엔비디아의 인공지능(AI) 칩 'H200'의 핵심 부품 공급업체들이 중국의 통관 차단 여파로 생산을 일시 중단한 것으로 알려졌다.

16일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)는 복수의 소식통을 인용해 PCB(인쇄회로기판) 등 H200 부품을 공급하는 업체들이 중국 세관 조치 이후 생산을 멈췄다고 보도했다. 중국 세관은 이달 7일 선전 지역 물류업체들에 H200 관련 통관 신청을 받을 수 없다고 통보한 것으로 전해졌다.

부품 업체들은 통관 불확실성이 지속될 경우 재고 손실 위험이 커질 수 있다며 생산 중단을 결정한 것으로 알려졌다. 중국의 통관 차단 조치가 언제까지 이어질지는 불투명하다.

중국 정부는 반도체 자립을 목표로 자국 기업들에 중국산 AI 칩 사용 확대를 요구해 왔으며, 트럼프 행정부가 조건부로 수출을 승인한 H200에 대해서도 '필요한 경우에 한해 구입'이라는 지침을 내린 것으로 전해졌다.

H200은 엔비디아의 최신 아키텍처 '블랙웰' 직전 세대로, 대규모 AI 모델과 생성형 AI 학습에 최적화됐다는 평가를 받는다. 알리바바·바이트댄스·텐센트 등 중국 IT 대기업 수요도 상당한 것으로 알려져 있다. 중국 기업들은 성능·관리 효율 측면에서 중국산 칩보다 엔비디아 제품을 선호하지만, 정부 규제로 중국산 칩을 병행하고 있는 상황이다.

엔비디아는 중국 시장에서 H200 수요가 100만 개 이상 발생할 것으로 전망하며 부품 공급망에 납품 시점을 3월로 잡았던 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령이 H200 수출 허용에 대해 "미국 제조업·일자리·납세자 모두에 도움이 될 것"이라고 언급한 점도 시장 기대를 높였다.





그러나 통관 중단 이후 일부 중국 기업은 H200 주문을 취소한 것으로 전해졌다. 일각에서는 중국 기업들이 H200 대신 트럼프 행정부 규제로 반입이 금지된 최신 B200 칩을 암시장에서 확보하려 할 수 있다는 전망도 나온다.





강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

