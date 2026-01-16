KB국민은행, 현대백화점과 '소상공인 팝업 페스타' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대백화점 판교점에서 16일부터 22일까지 일주일간 운영

소상공인 지원 및 동반성장을 위한 양사 협업 기반 사회공헌 활동



16일 경기 성남시 현대백화점 판교점에서 KB국민은행과 현대백화점이 소상공인 지원 협약에 따라 개최한 '소상공인 팝업 페스타'가 열린 모습. KB국민은행

KB국민은행이 16일 경기 성남시 현대백화점 판교점에서 소상공인을 응원하는 '소상공인 팝업 페스타'를 개최했다.

'소상공인 팝업 페스타'는 지난 10월 KB금융그룹과 현대백화점그룹이 금융·유통 시너지 협력 모델 구축을 위한 전략적 협약의 일환으로 마련된 사회공헌사업이다. KB국민은행과 현대백화점은 소상공인에게 현대백화점 내 팝업스토어 운영 기회를 제공해 판로 확대와 실질적인 매출 성장을 지원한다.

이번 팝업스토어는 현대백화점 판교점 지하 1층 행사장에서 오는 22일까지 일주일간 운영된다. 우수한 상품과 아이디어를 보유한 소상공인들이 백화점 고객을 직접 만나 판로를 확대할 수 있도록 마련했다.

특히 KB국민은행은 팝업스토어 운영에 필요한 비용을 전액 지원해 소상공인들이 비용 부담 없이 판매에 집중할 수 있도록 돕고, 현대백화점은 입점 소상공인을 대상으로 판매수수료를 인하해 실질적인 매출 증대를 도모한다. 이를 통해 금융과 비금융을 아우르는 포용금융을 실천하며 소상공인의 자립 기반 강화에 기여한다.





KB국민은행 관계자는 "이번 팝업스토어가 소상공인들에게 보다 나은 판매 환경과 새로운 기회를 제공하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 소상공인의 목소리에 귀 기울여 현장 중심의 지원으로 동반성장의 사회적 책임을 이어가겠다"고 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

