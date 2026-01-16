광양시, '배알도 별빛야영장' 민간 운영자 찾는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15~22일 온비드 전자입찰…19일 현장설명회 열어

전남 광양시는 '배알도 별빛야영장'의 효율적인 시설 운영과 관광 활성화를 도모하기 위해 민간 운영자 선정을 위한 공개입찰을 실시한다고 밝혔다.

이번 입찰은 일반경쟁 입찰 방식으로 진행되며, 한국자산관리공사 전자자산처분시스템 온비드를 통한 전자입찰 방식으로만 참여할 수 있다.

광양 배알도 별빛야영장. 광양시 제공

입찰 대상인 배알도 별빛야영장은 배알도 수변공원에 조성된 시설로, 총 14,638㎡ 규모의 부지에 카라반 10대를 포함한 캠핑사이트 100면, 화장실·샤워장·개수대 등 각종 편의시설을 갖추고 있다.

사용 허가 기간은 허가일로부터 3년이며, 입찰 최저가는 연간 2,589만 6천 원(부가세 포함)이다.

입찰 참가를 희망하는 자는 1월 19일 오후 2시, 관리사무소(광양시 명당길 86)에서 열리는 현장설명회에 반드시 참석해야 하며, 미참석 시 입찰 참여가 제한된다.

입찰서 접수는 1월 15일 오전 10시부터 1월 22일 오후 5시까지 온비드를 통해 진행되며, 개찰은 1월 23일 오전 10시 광양시 관광과 입찰 집행관 PC에서 실시된다.

입찰 참가 자격은 공고일 기준 야영장 운영 경력 6개월 이상인 광양시 거주 개인 또는 단체로, 관계 법령에 따른 사업자등록과 야영장업 등록 등 관련 요건을 갖춘 자에 한한다.

낙찰자는 예정가격 이상 최고가 입찰자로 결정되며, 동일 최고가격 입찰자가 2인 이상일 경우 온비드 시스템을 통한 무작위 추첨으로 선정된다.

선정된 낙찰자는 시설 유지관리와 운영에 필요한 비용을 전액 부담해야 하며, 광양시는 별도의 예산을 지원하지 않는다. 또한 야영장 인접 시설인 '섬진강 별빛스카이(집라인)'와 연계한 관광 상품을 개발·운영해야 하고, 야영장 시설 확충 재원으로 매년 전년도 매출액(부가세 포함)의 1%를 정산해 광양시에 납부해야 한다.





광양시 관계자는 "이번 공개입찰을 통해 경험과 전문성을 갖춘 운영자를 선정해 서비스 품질을 높이고, 관광자원의 경쟁력을 제고함과 동시에 체류형 관광을 유도하여 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대한다"며 "관심 있는 운영자들의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.





