소방도 AI 전환…드론이 정보 모으고 AI가 분석

김영원기자

입력2026.01.16 09:30

현장지휘체계 전환…출동시간 단축

소방청이 복합재난과 전기차 화재 등 신종 위험에 대응하기 위해 '인공지능(AI)'을 본격 활용한다. 드론이 정보를 수집하고 AI가 이를 분석해 소방 자원을 지휘하는 체계가 대표적이다.


소방청은 이같은 내용을 담은 '소방 AI·첨단기술 활용 10대 전략과제' 추진 계획을 수립하고 시행에 나선다고 16일 밝혔다. 이 정책은 인력과 경험에 의존하던 기존 대응 체계의 한계를 극복하고 정보통신기술을 현장에 접목해 '과학적 재난 관리 체계'로 전환하고자 마련됐다. ▲초광역 정보시스템 ▲디지털 인프라 ▲첨단 장비 혁신 ▲K-소방 수출 진흥 등 4개 분야 10대 전략과제가 핵심이다.


소방도 AI 전환…드론이 정보 모으고 AI가 분석
먼저 'AI·디지털 기반 현장지휘체계' 전환에 속도를 낸다. 드론이나 로봇이 수집한 정보를 AI가 분석해 화재 확산 경로, 최적의 자원 배치안을 제시해 현장을 지휘하는 방식이다. 또 분산된 정보를 하나로 묶는 '초광역 통합 정보망'을 구축해 AI 기반 지휘체계를 실현한다. 전국 소방 자원을 단일 시스템으로 관리하는 'AI 기반 지능형 차세대 119 통합시스템'을 통해 시·도 행정구역과 관계없이 신고자 위치에서 가장 가까운 소방차가 즉시 출동할 수 있도록 한다.


대원이 진입하기 어려운 고위험 현장에 대비해 각종 장비 첨단화에도 나선다. 육상 무인소방로봇, 수상 무인수상정, 항공 유선 드론 등 무인 소방장비를 실용화해 입체적 작전을 수행한다는 구상이다. 전기차 화재에 대응하기 위한 AI 기반 배터리 화재 조기 감지 시스템, 전방향 구동형 냉각·질식 소화장비도 개발한다. 도심 침수 피해를 막기 위해 이물질이 섞인 빗물을 퍼낼 수 있는 고성능 논클러그 배수펌프도 도입할 계획이다.


이밖에 현장 대원의 설문조사를 반영해 '소방관 안전 보호 첨단장비'를 최우선으로 개발한다. 연기 속에서 시야를 확보해주는 '비전 디바이스(시야 개선장치)', 고강도 활동 시 신체 부담을 줄여주는 '근력 증강 슈트(웨어러블 로봇)', 가볍고 튼튼한 '탄소섬유 헬멧(안전모)' 등이 거론된다.


김승룡 소방청장 직무대행은 "경험에 의존하던 기존 방식을 넘어 데이터와 AI가 이끄는 과학적 재난관리 체계로 완전히 탈바꿈하겠다"며 "첨단 기술이 현장 대원의 안전을 지키고 국민의 일상을 보호하는 든든한 버팀목이 될 수 있도록 10대 전략과제를 속도감 있게 추진하겠다"고 전했다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

