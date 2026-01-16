美·대만, 무역협상 타결…'관세 15% 인하·대미투자 2500억달러'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美, 대만 상호관세 20%→15%로

대만 기업, 美 첨단 반도체 등에 2500억달러 투자…정부는 보증

도널드 트럼프 미국 행정부가 대만에 부과해 온 상호관세를 15%로 인하하는 대신, 대만 기업들이 미국에 총 2500억달러(약 367조원)를 투자하는 내용을 골자로 한 무역협상을 타결했다. 대미 투자는 기업 주도로 이뤄지며, 대만 정부는 이를 신용 보증 형태로 지원한다.

AFP연합뉴스

미 상무부는 15일(현지시간) 이 같은 내용을 골자로 대만과 무역합의를 체결했다고 밝혔다.

상무부에 따르면 대만 반도체·기술 기업들은 미국 내에서 첨단 반도체와 에너지, 인공지능(AI) 분야의 생산 및 혁신 역량을 구축·확대하기 위해 약 2500억 달러를 신규 투자할 계획이다. 대만 정부는 이에 상응해 해당 기업들에 대해 동일한 규모인 2500억달러의 신용보증을 제공하기로 했다. 다만 대만의 투자 규모는 앞서 한국이 약속한 대미 투자 3500억달러와 일본의 5500억달러에 비해서는 적은 수준이다.

미국은 대만산 수입품에 부과해 온 상호관세율을 기존 20%에서 15%로 인하한다. 이는 한국과 일본에 적용되는 수준과 동일하다. 또 제네릭 의약품과 의약품 원료, 항공기 부품, 일부 천연자원에 대해서는 상호관세를 부과하지 않기로 했다.

세계 최대 반도체 파운드리 기업인 대만 TSMC의 미국 내 추가 투자 가능성도 거론됐다. 하워드 러트닉 미 상무부 장관은 이날 CNBC 인터뷰에서 "TSMC가 기존 (애리조나) 부지 인근 토지 수백에이커를 최근 매입했다"며 "이사회 결정을 위한 시간을 줄 것"이라고 말했다.

앞서 미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 TSMC가 미국 애리조나에 반도체 공장 6곳과 패키징 시설 2곳을 건설하는 기존 계획 외에도 반도체 공장 5곳을 추가로 건설하기로 했다고 전했다. 이는 미국 내 설비 투자 규모를 기존 계획 대비 약 두 배로 늘리는 것으로, TSMC가 이전에 발표한 최대 1650억달러 규모의 대미 투자 계획에 더해지는 것이다.

이번 양국 무역 합의에는 무역확장법 232조에 따른 품목별 관세 면제 조치도 포함됐다. 미국 내에서 반도체 공장을 건설 중인 대만 기업들은 공장 완공 시까지 건설 중인 생산 능력의 최대 2.5배에 해당하는 물량을 관세 없이 미국으로 수입할 수 있다. 반도체 공장 완공 이후에도 미국 내 생산 능력의 1.5배에 해당하는 물량까지는 무관세 수입이 허용된다.





아울러 대만산 자동차 부품과 목재, 관련 파생 제품 역시 무역확장법 232조에 따라 15%를 초과하는 관세를 적용받지 않게 된다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

