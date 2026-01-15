[내일날씨]전국 미세먼지 대부분 '나쁨'…낮기온 포근

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금요일인 16일 전국 미세먼지 농도가 대부분 '나쁨'일 것으로 예상된다. 최근 고비사막·내몽골고원에서 발원한 황사와 대기오염물질이 전국에 잔류하는 탓이다.

다만 기온은 남부지방에서 낮 최고 16도까지 오르는 등 포근하겠다. 아침 최저기온은 -5~4도로, 서울(-1도), 인천(-1도), 춘천(-3) 등 일부를 제외하면 대부분 지역이 영상권을 기록할 것으로 예보됐다.

낮 최고기온도 강릉(12도)을 비롯한 동해안과 광주·대구(이상 14도), 부산(15도), 울산(16도) 등을 기록하겠다.

밤에는 충남 북부 서해안 등 일부 지역에 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.





AD

기상청은 "늦은 오후부터 전국에 짙은 안개가 껴 빙판길과 도로 살얼음에 주의해야겠다"며 "동해안 지역에는 대기가 매우 건조하고 강풍이 불어 각별한 유의가 필요하다"고 전했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>