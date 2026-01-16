"산지에서 바로 배송"…이마트, '오더투홈' 설 선물세트 48종 선봬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'오더투홈' 명절 기간 매출 97% 급증

주문 후 설 명절 기간 맞춰 산지 직배송

이마트가 설을 앞두고 집에서 주문하면 산지에서 바로 배송되는 '오더투홈' 설 선물세트를 선보인다고 15일 밝혔다. 명절 선물세트로는 지난해 추석에 이어 2번째로 시도하는 것이다.

오더투홈 앱 화면. 이마트 제공.

이마트는 올해 '오더투홈' 설 선물세트를 지난 추석 대비 2배 늘린 48종으로 확대하고 오는 2월 20일까지 최대 30% 할인된 특가에 선보인다. 오더투홈은 은 지난해 4월 론칭한 이마트 앱 기반 산지 직송 서비스다. 고객이 주문한 상품을 산지에서 바로 배송하는 방식으로 신선도를 높이고 이마트 바이어가 직접 검증하고 선별한 상품으로 품질에 대한 신뢰까지 높인 것이 특징이다. 오더투홈 선물세트는 이마트 앱을 통해 주문할 수 있다.

서비스 론칭 후 현재까지 매월 48% 이상 고속 성장 중으로, 신선도에 민감한 40·50대 주부 고객이 전체 매출의 절반을 차지하며 '오더투홈' 성장을 주도하고 있다. 특히 명절 선물로 첫선을 보였던 작년 추석 기간에는 매출이 평월 대비 97% 이상 증가하기도 했다.

이번 설 선물세트 대표 상품으로는 청년농부 100인에 선정된 경기 양평 지역 최영창 농가의 '미송화 버섯세트(1kg)'를 비롯해서 경남 김해 산지에서 공수한 '산지 암소 한우 1호(1kg)', 충북 음성 지역에서 직송해 고급스러운 금바구니에 포장한 '한우 금바구니 세트(1kg)' 등이 있다.

7년근 산양삼으로 구성한 '산양삼세트(5뿌리)', 더덕, 영지버섯, 상황버섯 3가지로 구성한 '더덕품은 건강버섯 세트', 전남 완도에서 바로 배송되는 '황제전복세트(1.8kg)'도 준비했다.





오더투홈 외에도 이마트 매장에서도 약 40여종의 산지 직송 선물세트를 구매할 수 있다. '포천 이동갈비 혼합세트(2kg)', '김해축협 1++ 혼합세트(1.8kg)', '서귀포 수협 옥돔·갈치 세트(1.3kg)' 등 다양한 상품을 구성했다. 변재민 채소 바이어는 "수확 직후 출고되는 극강의 신선도에 이마트 바이어가 보증하는 품질에 대한 신뢰도까지 더해지며 '오더투홈'을 통한 산지직송 서비스가 꾸준히 확대 중이다"며 "지난해 추석 버섯과 인삼 등 신선분야 선물세트가 큰 인기를 얻었던 것에 착안해 이번 설에는 한우, 버섯, 산양삼, 전복 등 차별화된 산지 직송 선물세트를 대폭 확대하게 됐다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

