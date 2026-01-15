본문 바로가기
'괴테는 모든 것을 말했다' 열풍…문학 중심으로 재편된 베스트셀러

서믿음기자

입력2026.01.15 16:05

소설 중심 독서 시장, 실용서도 약진

스즈키 유이의 '괴테는 모든 것을 말했다'가 교보문고 종합 베스트셀러 1위에 올랐다. '나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다' 등 이동진 평론가가 추천한 도서들이 잇따라 상위권에 오르며 추천 콘텐츠의 영향력을 입증했다. 연초 기대작으로 자리 잡은 이 같은 추천 도서는 특히 여성 독자층의 관심을 끌었으며, 남성 독자층의 유입도 눈에 띄었다. 주요 독자층은 30대였다.

'괴테는 모든 것을 말했다' 열풍…문학 중심으로 재편된 베스트셀러
소설에 대한 관심도 꾸준히 이어졌다. 김애란의 '안녕이라 그랬어'는 종합 2위에 오르며 뒤를 이었고, 한로로의 '자몽살구클럽'과 성해나의 '혼모노'는 각각 종합 4위와 6위로 순위를 끌어올렸다. 2026년에도 양귀자의 '모순'은 종합 10위권을 유지하며 스테디셀러의 저력을 보였고, '나는 소망한다 내게 금지된 것을'은 12계단 상승해 종합 56위에 올랐다.


문학 분야 강세 속에서도 재테크 도서에 대한 관심이 두드러졌다. 이광수의 '진보를 위한 주식투자'는 6계단 상승해 종합 3위를 기록했다. 저자가 유튜브 콘텐츠에 다수 출연하며 주식 투자에 대한 관심이 도서 판매로 이어진 것으로 분석된다. 성승현의 '캔들차트 하나로 끝내는 추세추종 투자'도 종합 5위에 진입했으며, '자본주의 시대에서 살아남기 위한 최소한의 경제공부' 역시 상승세를 이어갔다.


'괴테는 모든 것을 말했다' 열풍…문학 중심으로 재편된 베스트셀러

예스24 1월 2주 종합 베스트셀러 집계에서는 광수네 복덕방 대표이자 경제 분야 전문가인 이광수 교수의 '진보를 위한 주식투자'가 2주 연속 1위를 차지했다. 2025년 아쿠타가와상 수상작인 '괴테는 모든 것을 말했다'는 전주 대비 한 계단 상승해 2위에 올랐다. '2026 큰별쌤 최태성의 별별한국사 한국사능력검정시험 심화(1·2·3급)' 상·하편은 각각 3위와 4위를 기록했으며, '2026 큰별쌤 최태성의 별별한국사 기출 500제 한국사능력검정시험 심화(1·2·3급)'는 5위에 올라 최태성 강사의 수험서 3권이 나란히 5위권에 들었다.


겨울방학과 새해를 맞아 학습서 수요도 꾸준히 이어졌다. 종합 5위권에 오른 한국사능력검정시험 수험서 외에도 'ETS 토익 정기시험 기출문제집 1000 Vol.5 RC'가 9위, 'ETS 토익 정기시험 기출문제집 1000 Vol.5 LC'가 10위, '해커스 토익 기출 VOCA(보카)'가 17위에 오르며 토익 학습서의 인기를 입증했다. 이로써 수험서와 학습서 6권이 종합 20위권에 이름을 올렸다.


지난해 출판계를 휩쓸었다고 해도 과언이 아닌 소설의 인기도 여전했다. 종합 2위 '괴테는 모든 것을 말했다'를 비롯해 헤르만 헤세의 대표작 '데미안'(8위), 김애란의 '안녕이라 그랬어'(11위), 한로로의 '자몽살구클럽'(13위), 예스24 독자 선정 '2024 젊은 작가 1위' 성해나의 '혼모노'(15위), 스테디셀러 '모순'(19위) 등 다양한 작품이 독자들의 선택을 받았다.


특히 독서 결심이 늘어나는 1월을 맞아 판매 증가세도 두드러졌다. '괴테는 모든 것을 말했다'는 전월 동기 대비 75.7%, '안녕이라 그랬어'는 119.9% 판매가 급증했으며, '자몽살구클럽'도 23% 증가했다. 문학동네 세계문학전집 '먼슬리 클래식' 한정판 시리즈의 인기에 힘입어 '데미안'은 지난 1월 9일 출간 직후 소설·시·희곡 분야 2위, 종합 8위에 올랐다.


한편, 13회로 종영한 흑백요리사2의 흥행과 함께 우승자 최강록 셰프의 저서도 역주행했다. 요리책 '최강록의 요리 노트'와 에세이 '요리를 한다는 것'은 각각 가정·살림 분야와 에세이 분야 1위를 차지했다. 특히 결승전 공개 이후 '최강록의 요리 노트'는 전주 대비 122.3% 판매가 증가했다.


우승 소감으로 화제를 모은 최강록 셰프의 생각과 철학에 대한 관심도 책 구매로 이어졌다. 에세이 '요리를 한다는 것'은 전주 대비 321.1% 판매량이 급증했으며, 두 도서 모두 20·30대 남성 독자층에서 높은 호응을 얻은 점이 눈길을 끌었다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

