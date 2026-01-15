이니스트, 글로컬 대학 '대구한의대' 학생역량통합관리시스템 구축…3월 오픈 예정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로컬대학30 선정 대구한의대, 'K-MEDI' 혁신 이끌 미래 인재 양성 가속화

이니스트, AI·데이터 기반 맞춤형 역량 관리 솔루션으로 교육 혁신 지원

학생역량통합관리시스템 전문 기업 이니스트(대표 황세원)가 교육부 '글로컬대학30'에 선정된 대구한의대학교의 'Edu-portal 학생역량통합관리시스템' 구축 사업에 본격 착수했다고 15일 밝혔다.

지난해 12월 착수보고를 마친 이번 프로젝트는 현재 시스템 개발이 활발히 진행 중이며, 오는 3월 새 학기 개강에 맞춰 정식 서비스를 선보일 계획이다.

(주)이니스트 황세원 대표.

대구한의대학교는 한의학의 과학화·산업화·세계화를 목표로 'K-MEDI 실크로드'를 개척하는 혁신 대학으로 도약하고 있다.

이번 시스템 구축은 대학의 비전인 '노마드(Nomad)형 인재' 양성을 뒷받침하기 위한 핵심 인프라 사업이다.

이니스트가 구축하는 'Edu-portal 학생역량통합관리시스템'은 학생 개개인의 입학부터 졸업, 취업에 이르는 전 과정을 체계적으로 관리하는 통합 플랫폼이다.

주요 기능으로는 ▲핵심역량 및 전공능력 진단 ▲비교과 프로그램 통합 관리 ▲AI 기반 맞춤형 진로·취업 가이드 ▲지도교수 상담 시스템 ▲e-포트폴리오 생성 등이 포함된다.

특히 이번 시스템은 대구한의대만의 특화된 교육 모델인 '모듈형 단기 교육과정(마이크로 디그리)'과 연계해 학생들이 자기주도적으로 역량을 설계하고 관리할 수 있도록 최적화된 사용자 경험(UX)을 제공할 계획이다.

이니스트 관계자는 "글로컬 대학으로서 지역과 세계를 잇는 대구한의대학교의 교육 혁신에 동참하게 되어 뜻깊다"며 "지난 10여 년간 수많은 대학의 시스템을 구축하며 쌓아온 노하우를 결집해, 데이터에 기반한 정교한 학생 지원이 가능한 최상의 포털을 선보일 것"이라고 밝혔다.





한편, 이니스트는 국내 다수의 주요 대학에 역량기반 학생경력관리 및 내부통제 솔루션을 공급하고 있는 IT 전문 기업으로, 최근에는 AI와 빅데이터 기술을 접목한 에듀테크 분야에서 두각을 나타내고 있다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

