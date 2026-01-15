신정훈 북구의원 “문인 불출석, 주민 기만”

“사퇴 번복 혼란 외면” 비판
긴급현안질문 무산 강한 유감
광주 북구의회 소속 더불어민주당 신정훈 의원이 사퇴 예고와 번복으로 물의를 빚은 문인 북구청장의 본회의 불출석에 대해 "주민 목소리를 외면한 무책임한 행위"라며 정면으로 비판했다.
신 의원은 15일 열린 제307회 임시회 본회의에서 의사진행발언을 통해 문 구청장의 불출석으로 긴급현안질문이 무산된 것에 대해 강력한 유감을 표명했다.
그는 "구청장이 아무런 설명 없이 출석을 거부한 것은 본인의 정치적 선택만 중요하다는 선언"이라며, "주민 설득을 포기한 처사"라고 지적했다.
특히 신 의원은 문 구청장이 과거 시·도 통합 시 거취를 결정하겠다던 발언을 언급하며 "이번 불출석 입장문과 대조해 볼 때 자리에 연연하는 모순된 태도를 보이고 있다"고 꼬집었다.
신 의원은 끝으로 "의회의 정당한 요구에 응하지 않은 점을 다시 한번 규탄한다"며 "재차 출석을 요청해 반드시 본회의장에서 문 구청장의 책임 있는 설명을 듣겠다"고 강조했다.
호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
